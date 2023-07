»Jeg synes, det er helt urimeligt og uretfærdigt,« siger Tanja Olivia Iversen.

Hun er indblandet i sagen, hvor en tidligere chauffør i Statsministeriet fredag blev idømt fire måneders fængsel for at anvende statsministerens ministerbil til private dates.

Den 42-årige chauffør var også tiltalt for to tilfælde af voldtægt, men retten frikendte ham for de to forhold.

Samtidig blev 44-årige Tanja Olivia Iversen – i denne sag ofte kaldet 'lokkeduen' eller 'muldvarpen' – idømt 30 dages betinget fængsel, men har anket dommen.

Kvinden havde været med til at afsløre chaufførens foretagender.

Hun havde blandt andet ageret som Ekstra Bladets muldvarp og taget på date med chaufføren, så hun og Ekstra Bladet kunne dokumentere ulovlighederne og den sikkerhedsrisiko, som det også medførte for statsministeren.

Ekstra Bladet valgte dog at droppe sagen, da journalisterne angiveligt begyndte at tvivle på, om daten foregik i ministerbilen.

Uanset så mente byretten, at hun havde gjort sig skyldig i at tilskynde chaufføren til embedsmisbrug, såvel som meddelagtighed i brugstyveri.

Foto: Foto: Nicklas Larsen Vis mere Foto: Foto: Nicklas Larsen

Umiddelbart efter dommen udbrød en oprevet Tanja Olivia Iversen, at det var ytringsfriheden, der døde.

»Jeg har været med til at afsløre en sag, som har stor offentlig interesse, da den handler om ulovlig anvendelse af statsministerens bil, og også viser en sikkerhedsbrist overfor statsministeren,« siger hun.

Hun forklarer, at de mange kvinder, som chaufføren havde med i bilen, i princippet kunne have haft en bombe med.

Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup vidnede ikke i retten. Havde han gjort det, kunne det ifølge Tanja Olivia Iversen påvirke sag positivt for hende, påstår hun.

»Min advokat mener, at jeg var blevet frikendt, hvis Henrik Qvortrup havde vidnet i retten,« siger Tanja Olivia Iversen, som føler sig dårligt behandlet af Ekstra Bladet.

»Ekstra Bladet siger jo, at de skal sikre kildebeskyttelse, men det er jo det stik modsatte, som er sket her,« siger Tanja Olivia Iversen.

B.T. har kontaktet Henrik Qvortrup, som var ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet, da det hele udspillede sig.

»Umiddelbart så undrer det mig, at man får 30 dages betinget fængsel for at afsløre embedsmisbrug. Men det er retten nået frem til. Jeg kan forstå, at sagen er anket, så må vi afvente landsrettens kendelse,« siger Henrik Qvortrup.

Han har ingen kommentarer til Ekstra Bladets håndtering af sagen og henviser til nuværende ansvarshavende chefredaktør Knud Brix.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Knud Brix.