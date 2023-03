Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selv om der fortsat er krig i Ukraine, havde Lars Løkke Rasmussen i dag et par minutter til at svare på spørgsmål om Jon Stephensen.

I sidste uge mente udenrigsministeren, at det var både perspektivløst og pinligt, da B.T. forsøgte at få svar på spørgsmål om hans kulturordførers møgsager: »Vi står her, fordi der er krig i Ukraine og lancerer en milliardfond,« lød det fra Løkke.

Men i dag stoppede partiformanden foran den ventende presse efter Moderaternes gruppemøde på Christiansborg.

Løkke har den seneste måned ikke været meget for at svare på spørgsmål om Stephensen, der blandt andet er blevet beskyldt for at forfalske en underskrift og for at have opført sig både intimiderende og krænkende i sin tid som teaterdirektør på Aveny-T.

Lars Løkke Rasmussen skrev dog på Twitter i slutningen af februar, at han havde fulgt Stephensen-sagen tæt, og at der var nuancer mellem »sort og hvidt« i sagen – uden dog at gå nærmere ind i, hvilke nuancer, der var tale om.

Lars Løkke Rasmussen, du har jo sagt, at der er nuancer i sagerne om Jon Stephensen, som vi i pressen ikke har taget højde for. Derfor, kan du ikke lige forklare, præcis hvilke nuancer, der er tale om?

»Det ved jeg ikke, om jeg har sagt til dig. Altså, jeg har svaret på de spørgsmål, jeg har fået, den ene gang, jeg har udtalt mig.«

Men du har skrevet på Twitter, at du har fulgt sagen om Jon Stephensen tæt og at der er »nuancer« i den. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvilke nuancer det er?

»Nej, jeg har egentlig ikke noget behov for at uddybe den sag.«

Du har lavet et tweet, hvor du skriver, at der er »nuancer« i sagen. Du skriver, at du for det første har 100 procent tillid til Jon Stephensen, dernæst skriver du, at du har fulgt sagen tæt, og at der er nuancer i sagen. Så kan du ikke lige delagtiggøre os i, hvilke nuancer, der tale om?

»Du giver mig jo slet ikke mulighed for at tale ud.«

Jamen, værs'go...

»Mange tak. Det er meget pænt af dig. Jeg har udtalt mig om den her sag. Det gjorde jeg for to uger siden, hvor jeg sagde, hvad jeg har at sige om den, og jeg har ikke noget nyt at sige om den. Og det, jeg sagde dengang, det er, at jeg jo kan få øje på, at der er tegnet et billede af Jon Stephensen, som ikke ser pænt ud. Det synes han heller ikke selv,« lød det fra Løkke før han forsatte:

»Og så sagde jeg, at den tillidsbrist, det har skabt mellem ham og befolkningen, hans tidligere kollegaer eller omvendt, det er jo ikke én, jeg kan rette op på. Det er noget, Jon (Stephensen, red.) selv kommer til at arbejde med og svede ud. Det må han selv gøre. Jeg kan forholde mig til, at Jon Stephensen er medlem af Moderaterne og vores folketingsgruppe.«

Men jeg kan forholde mig til, at du ikke har svaret på mit spørgsmål om, hvilke nuancer du mener, der er tale om?

Derfra var der desværrre ikke til flere spørgsmål – se hele interviewet med Lars Løkke Rasmussen i videoen over artiklen.

Moderaterne holder årsmøde i Vejle lørdag den 25. marts, og det kan du følge dagen igennem her på B.T.