Lokalpolitikeren Knud Ahrnkiel har meldt sig ud af Dansk Folkeparti og bliver løsgænger i Kerteminde byråd. Det sker, efter at han er kommet i strid modvind over et kontroversielt Facebook-opslag.

'Fantastisk med den kulturberigelse, men hvor er vores friske ungdom henne, bør I ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab, HUSK med ondt skal ondt fordrives,' skrev Knud Ahrnkiel på Facebook i søndags ifølge TV 2 Fyn.

Ordene i det nu slettede opslag knytter sig til en artikel fra TV Syd om, at 10 unge overfaldt en mand og stak ham ned. Af artiklen fremgår det, at gerningsmændene var af mellemøstligt udseende.

Det kontroversielle Facebook-opslag fik en del medieomtale, og Knud Ahrnkiel blev sat stævne af Radio 24syv til et live-interview om sine holdninger.

Knud Ahrnkiels opfordring til vold fik også Dansk Folkepartis partisekretær til at sætte ham på plads.

Overfor TV 2 Fyn forklarer Knud Ahrnkiel, at han efterfølgende meldte sig ud af DF 'af kærlighed til partiet'.

»Jeg følte, at situationen var sådan, at jeg var nødt til det. Ellers ville DF stå i medierne hver eneste dag og få prygl på grund af mig,« uddyber han.

Knud Ahrnkiel er én gang tidligere blevet irettesat af Dansk Folkepartis ledelse.

Knud Ahrnkiel blev sat på plads af DF's partisekretær (Arkivfoto: Ernst van Norde) Vis mere Knud Ahrnkiel blev sat på plads af DF's partisekretær (Arkivfoto: Ernst van Norde)

Det skete, efter at han i et Facebook-opslag for et år siden kaldte indvandrere for 'parasitter'.

Den nu tidligere DF'er fortryder ikke, hvad han har skrevet på Facebook, men understreger, at det er hans egen - og ikke partiets - holdning, han giver udtryk for.

Knud Ahrnkiel fortsætter i byrådet i Kerteminde Kommune som løsgænger.

Dansk Folkeparti har flere gange givet lokalpolitikere en løftet pegefinger. Adskillige medlemmer er blevet ekskluderet i løbet af Dansk Folkepartis snart 23-årige historie.