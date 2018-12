Over 200 personer deltog torsdag aften i et borgermøde om det nye udrejsecenter på øen Lindholm.

Der var torsdag aften indkaldt til borgermøde i Kalvehave, hvor borgere og lokalpolitikere diskuterede planerne om det nye udrejsecenter på øen Lindholm.

Og her var der hverken fire, tre eller to holdninger til planerne, men kun en:

Det er en dårlig idé.

Det fortæller viceborgmester Michael Seiding Larsen (V) i Vordingborg.

- Jeg blev bekræftet i, at borgerne i og omkring Kalvehave har en meget, meget stor bekymring for, hvad det kommer til at betyde for området, siger han.

Ifølge TV Øst mødte over 200 op til borgermødet.

Viceborgmester Michael Seiding Larsen erkender, at den politiske beslutning nok bliver svær at rokke ved.

- Men vi vil alligevel blive ved med at kæmpe imod det, indtil centeret bliver indviet, og den røde snor klippet over.

Planen er, at centeret åbner for beboerne i 2021.

Det er i forbindelse med finansloven for 2019, at regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at der skal etableres et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Centeret skal efter planen huse udvisningsdømte kriminelle udlændinge og personer på tålt ophold.

