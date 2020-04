Der var formentlig mange småbørnsforældre, der tørrede sveden af panden, da Mette Frederiksen mandag aften varslede, at vuggestuer, børnehaver og skoleklasser til og med 5. klasse åbner efter påske.

Men Mette Frederiksen lagde samtidig ansvaret for at træffe beslutningen over på Danmarks 98 kommunalbestyrelser.

Det er nu borgmestrene og et hav af deltidspolitikere, som skal afgøre, om en vuggestue eller en skole kan åbne eller ej.

Kommunalbestyrelserne får ganske vist nogle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen - blandt andet i forhold til hygiejne og afstand mellem børnene. Men i sidste ende er det kommunalpolitikerne, som har magten over, hvor der skal åbnes, og hvor der ikke skal.

»Et meget stort ansvar«

Men hvordan skal kommunalbestyrelserne kunne håndtere den svære genåbning af Danmark?

Ifølge KL’s formand og borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), bliver det en hård opgave.

»Det er et meget stort ansvar, som nu er lagt over på kommunalpolitikerne. Det bliver en ny opgave, men det skal også siges, at kommunerne er vant til at forvalte sundhedsretningslinjer. Så det skal nok gå,« siger han.

Han tvivler dog stærkt på, at alle daginstitutioner og skoler kan åbne efter påske. Nogle må sandsynligvis vente.

»Jeg regner med, at de fleste institutioner åbner onsdag i næste uge. Men der vil helt sikkert også være nogle, som må vente med at åbne, fordi de simpelthen ikke kan leve op til sundhedskravene,« siger Jacob Bundsgaard.

For at undgå coronasmitte hos både børn, lærere og pædagoger bliver der skruet voldsomt op for rengøringen den kommende tid. Samtidig skal børnene opholde sig så meget udenfor som muligt.

»Rent praktisk bliver det institutionslederne, som skal meddele til kommunen, om de kan leve op til kravene for at åbne. Men i sidste ende er det kommunalpolitikerne, som giver grønt lys til hver enkel institution,« siger Jacob Bundsgaard.

Forældrene skal kunne arbejde igen

Men når der er 98 forskellige kommuner, kan det blive svært at sikre den samme praksis i alle kommuner. Nogle vil sandsynligvis være mere tilbageholdende med at åbne vuggestuer og børnehaver end andre.

»Vi får alle de samme retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Men som det er med alt andet i kommunerne, så er det meget svært, at alle kommuner forvalter på nøjagtig samme måde,« siger Jacob Bundsgaard.

At det netop er daginstitutionerne og de små skoleklasser, som åbner først, handler ifølge statsminister Mette Frederiksen om, at forældrene skal kunne frigøre sig til at arbejde.

»Åbningen af skoler og institutioner for de mindste betyder, at nogle forældre får mere arbejdsro derhjemme. Det har vi brug for, fordi der er mange opgaver, der står i kø,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Tirsdag er de sociale medier dog svømmet over med bekymrede forældre, som stiler et stort spørgsmålstegn ved regeringens strategi. De ønsker ikke, at de mindre børn skal være 'forsøgskaniner' i corona-epidemien.