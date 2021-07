Signe Lund, som er formand for børne- og skoleudvalget i Lolland Kommune, trækker sig helt fra politik.

Det sker med øjeblikkelig virkning, skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Årsagen er, at hendes mand blev anholdt for spritkørsel i forbindelse med et politisk seminar på Bandholm Hotel.

»I forbindelse med diverse avisskriverier og episoder omkring min ægtefælle og jeg, har jeg valgt at trække mig fra byrådet og genopstiller ikke ved næste valg,« skriver hun om sin beslutning i en mail til avisen.

Sagen har været grundigt afdækket i Ekstra Bladet. Avisen har afsløret, hvordan tingene gik galt for lokalpolitikeren efter mødet 17. og 18. juni.

Signe Lund havde for egen regning taget sin mand med til seminaret, hvor folkevalgte og kommunens embedsfolk skulle snakke om de næste tre års budget.

Ud på aftenen blev ægtemanden beruset og satte sig kort før midnat i sin bil for at køre fra stedet.

Desværre kørte han ind i en parkeret bil foran hotellet.

I døgnrapporten fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi fremgår det ifølge TV 2 Øst, at politikerens mand havde en anseelig promille, og at det ikke var første gang, hans kørsel havde påkaldt sig ordensmagtens opmærksomhed.

»Den 51-årige havde i forvejen mistet sit kørekort, og ved den vejledende spiritusprøve blæste han tre gange alkometret op over den grænse på 2.0, der betyder, at politiet skal beslaglægge bilen som en del af lovpakken om vanvidsbilisme. Manden blev anholdt, sigtet for spirituskørsel.«