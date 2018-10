Det var manipulerende og løgnagtigt, da Københavns kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld (ALT), hævdede, at partiet ikke var i tvivl om at tage netop den borgmesterpost efter kommunalvalget.

Sådan lyder den opsigtsvækkende kritik fra formanden for Alternativet i Københavns Storkreds, Troels Christian Jakobsen, der i et opslag på Facebook går i rette med Niko Grünfeld.

Anledningen er et læserbrev i Berlingske torsdag, hvor Niko Grünfeld blandt andet skriver, at »da vi i Alternativet efter kommunalvalget sidste år fik muligheden for at få borgmesterposten i København, var vi ikke i tvivl om, hvor drømmeposten lå: På kultur- og fritidsområdet.«

Spørgsmålet er, om der nu også var et flertal, der mente det.

Det hævder Troels Christian Jakobsen, at der ikke var. I stedet kalder han det »en lodret løgn.« Han var til stede på valgnatten på Københavns Rådhus, hvor »alle, bortset fra Niko, havde en eller anden grad af tvivl om, hvad der ville være bedst at vælge.«

»Niko var meget opsat på kulturborgmesterposten. Da jeg luftede min kritik og foreslog beskæftigelsesborgmesterposten som det rette moralske valg i den givne situation, forsøgte Niko at presse mig til at tie eller støtte hans valg ved at true med at frigive »screenshots« fra kandidaternes interne FB-gruppe, der skulle vise, at jeg gik ind for kulturborgmesterposten,« forklarer Troels Christian Jakobsen til Berlingske.

Der var, medgiver han, en diskussion før valget om, at netop posten som kultur- og fritidsborgmester havde sine fordele, men det var alene en taktisk analyse og ikke et udtyk for, hvad der var politisk ønskeligt.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Niko Grünfeld.