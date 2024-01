Pernille Vermunds beslutning om at nedlægge det parti, hun selv har været med til at stifte, kom som en vaskeægte nyhed for mange.

Ikke mindst i partiets eget bagland, hvor formandens melding kom som en bombe for flere af partiets lokale politikere.

De anede nemlig ikke, hvad der var under opsejling og reagerede derfor med chok og vantro, da de onsdag hørte, at deres parti var fortid i dansk politik.

Det fortæller flere af dem til de lokale medier.

Onsdag formiddag skrev Nye Borgerliges formand Pernille Vermund på Facebook, at partiet bliver opløst.

»Min umiddelbare reaktion er, vi må være blevet hacket,« sagde partiets byråds- og regionsrådsmedlem i Fredericia, Karsten Byrgesen, for eksempel, da Fredericia Dagblad ville have hans reaktion på nyheden.

Da han kort efter havde fået sundet sig, indrømmede han dog, at han var overrasket, men ikke rystet.

Heller ikke partiets lokalformand i Aarhus, Peter Schou, havde hørt noget om opløsningen på forhånd, før han læste Pernille Vermunds opslag på Facebook.

Han er dog enig med sin formand i, at der er brug for at samle det borgerlige Danmark.

»Der trænger til at være færre partier, men jeg ikke havde set, at det var os. Men jeg noterer mig, hvad min formand siger,« siger Aarhus-formanden Peter Schou til TV 2 Østjylland.

Også Bo Kleis Christensen, som er valgt til Sønderborg byråd for Nye Borgerlige, er mildt sagt overrasket.

»Min umiddelbare reaktion er, at jeg er i chok. Jeg vil helst vente med at melde ud, til jeg har hørt noget fra partiets officielle kanaler, og det har jeg ikke. Det er en ti minutter gammel nyhed for mig. Men det er klart, at hvis det bliver sådan, så må jeg på udkig efter et andet parti,« siger Bo Kleis Christensen til JydskeVestkysten.