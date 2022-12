Lyt til artiklen

'Venstre ved du, hvor du har.'

Sådan lyder Venstres gamle slogan, der er brugt igen og igen. Men nu kan det godt være, at der skal ændres på ordene.

»Det kan godt være, det skal moderniseres,« siger Carl Skou, der sidder i Venstres hovedbestyrelse og er formand for Venstre i Stevns.

Anledningen til interviewet er, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har droppet sit krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen, og at han før valget flere gange slog fast, at han ikke ville danne regering med Socialdemokratiet, som han nu har gjort

Her ses Jakob Ellemann-Jensen ved torsdagens ministeroverdragelse i Forsvarsministeriet. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Her ses Jakob Ellemann-Jensen ved torsdagens ministeroverdragelse i Forsvarsministeriet. Foto: Søren Bidstrup

Carl Skou vil dog ikke kalde det for et løftebrud, men bruger en anden formulering.

»Jeg mener ikke, det er løftebrud. Det er at tilpasse politikken, efter det valg vi lige har haft,« siger han.

Hele interviewet kan ses øverst i artiklen.