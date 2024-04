Socialdemokraterne i Randers har tænkt sig at holde statsminister Mette Frederiksen fast på hendes ord.

Hvis kommunen ikke har held med at få Nordic Waste-ejeren til at betale for jordskreddet, så er Mette Frederiksen »forpligtet« til at sende flere penge.

Det mener Steen Bundgaard, Socialdemokratiets gruppeformand i Randers Byråd:

»Vi skal ikke stå alene med den her regning. Det er der slet ingen tvivl om,« siger han.

Han husker Mette Frederiksen på, hvad hun tidligere har sagt:

»Jeg har jo en statsminister, der har stået i jordskredet og sagt, at det her skal Randers-borgerne ikke stå alene med.«

Han henviser til, at statsministeren i januar besøgte jordskreddet i Ølst i Randers Kommune og for rullende kameraer sagde, at Randers ikke skulle stå alene med opgaven, og det ville være »fuldstændig urimeligt, hvis det er børnehavebørnene og de gamle i Randers, der skal betale«.

Forpligter det?

»Det forpligter rigtig meget. Det forpligter i allerhøjeste grad. Det vil jeg i hvert fald mene,« svarer den socialdemokratiets gruppeformand i Randers Byråd.

Onsdag fortalte Randers socialdemokratiske borgmester, at kommunen er på fallitens rand og mangler et kæmpe millionbeløb på grund af regningen for jordskredet ved Nordic Waste.

Folketinget har afsat 205 millioner kroner til at hjælpe Randers Kommune. Men det er langt fra nok til at undgå, at kommunekassen går i minus.

Indtil videre har Mette Frederiksen ikke klart sagt, at hun er klar til at sende flere penge. Og i forrige uge sagde miljøminister Magnus Heunicke i et interview med DR, at Randers Kommune ikke skal forvente flere penge fra staten ud over de 205 millioner kroner.

B.T. har spurgt statsminister Mette Frederiksen, om hun er klar til at sende flere penge. Hun har ikke svaret i skrivende stund.