De kriminelle asylansøgere på Lindholm kan passende selv bygge de boliger, de skal opholde sig i på øen.

Det mener DFs medlem af Vordingborg Byråd og tidligere viceborgmester Heino Hahn.

»At bygge boligerne kunne være en del af asylansøgernes beskæftigelse. Det kunne også være træning til at genopbygge huse i de lande, de kommer fra. Og når de en dag allesammen er væk, kan boligerne på Lindholm omdannes til hotel,« mener Heino Hahn.

Selv om det var hans parti, Dansk Folkeparti, der fik ideen til at sende de afviste asylansøgere ud på Lindholm, fik han intet at vide, og han måtte høre om det i medierne fredag aften ligesom alle andre.

Pressetur til Lindholm Ø. Heino Hahn - Dansk Folkeparti. Kalvehave torsdag den 6. december 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pressetur til Lindholm Ø. Heino Hahn - Dansk Folkeparti. Kalvehave torsdag den 6. december 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg blev rigtig ked af, at mit parti har peget på Vordingborg Kommune. Jeg tænkte, at det er en rigtig dårlig løsning.«

Du vil gerne have dem isoleret på en ø et andet sted. Men er det ikke urimeligt, at du ikke synes, din egen kommune skal tage ansvar?

»Jo, derfor blev jeg ked af det. Jeg stiller krav om, at de skal have fodlænke på, og der skal være nogle faciliteter derovre, som de kan bruge. Det skal ikke være noget luksusophold, og de skal ikke ind til land. Det skal være all inclusive,« lyder det fra Heino Hahn.