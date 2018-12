Utrygheden er til at tage og føle på efter at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at flytte udvisningsdømte udlændinge til øen Lindholm i Stege Bugt.

Beslutningen kom bag på Heino Hahn, der er Dansk Folkepartis gruppeformand i Vordingborg, og han er ikke begejstret for, at kommunen fra 2021 skal huse de tidligere beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast. Derfor foreslår han, at udlændingene får fodlænke på.

»Det sker for at skabe tryghed. Der skal være en gps i lænken, så vi kan følge dem, hvor de er. Tager de den af, bliver det registreret med det samme, og så ved politiet, hvor de har taget den af,« siger Heino Hahn til Sjællandske.

Den ídé er ingenlunde fremmed for Dansk Folkepartis udlændingeordfører på Christiansborg, Martin Henriksen.

»Det lyder meget fornuftigt. Sæt i værk,« siger han, da B.T. beder om hans kommentar til partifællens forslag.

»Vi har drøftet det i forhandlingerne, for Dansk Folkeparti mener, at alle i udrejsecentret skal frihedsberøves. Derfor synes vi, at en fodlænke er en god idé. Det ville være det bedste,« uddyber han.

Men selv om Dansk Folkeparti fik mange af partiets ønsker opfyldt under finanslovsforhandlingerne, kom partiet altså ikke igennem med dette punkt. Nu er blækket på finanslovaftalen for længst tørt, men Martin Henriksen har ikke opgivet.

»Vi giver det lige et forsøg til, når vi udmønter aftalen,« siger han, der udmærket forstår de lokales bekymringer.

»Jeg kommer ikke til at sige, at der ikke bliver nogle problemer,« siger han.

Noget af det næste, der ifølge DF-ordføreren skal på plads, er, hvordan det - som Martin Henriksen formulerer det - kan 'gøres så bøvlet som overhovedet muligt' for beboerne på Lindholm.

»Vi skal have reduceret antallet af færgeafgange, og vi skal have set på, hvad færgeoverfarten skal koste,« siger han.

Nogen ville nok sige, at en fodlænke er en ekstra straf. Hvad siger du til det?

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Det kan da godt være, det er en ekstra straf. Men de er nogle banditter, de er ikke danskere, og de har ikke lov til at være her, så det er jo lige meget.«

Foruden de udvisningsdømte kriminelle udlændinge skal også personer på tålt ophold huses på øen.

Personer på tålt ophold er udlændinge, der ikke kan få asyl, men som ikke kan hjemsendes, da de risikerer at blive udsat for dødsstraf eller tortur i deres hjemlande.

En hjemsendelse vil derfor være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.