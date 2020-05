Jobcentrene står stadig med en kæmpe pukkel af samtaler med ledige, der ikke er afholdt under coronakrise.

Under forhandlingerne om økonomiaftalen for kommunerne for 2021 har Kommunernes Landsforening, KL, forsøgt at finde en løsning på, at der ifølge reglerne skal gennemføres omkring 500.000 samtaler på jobcentre, der har været suspenderet under krisen.

Der er ikke kommet en løsning under forhandlingerne. Og først til efteråret vil man kigge på, hvordan det kan ske.

- Regeringen og KL skal i efteråret drøfte nærhedsreformen, og i den forbindelse samle op på læring og erfaringer fra suspensionsperioden.

- Parterne vil drøfte hvordan genåbningen af beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at kommunerne kan bistå de ledige og virksomhederne bedst muligt ved en effektiv anvendelse af ressourcerne i jobcentrene, står der i aftalen mellem KL og Finansministeriet.

Problemet er ifølge KL, at de lovpligtige, fysiske samtaler med ledige ikke er blevet afholdt i flere måneder, da jobcentrene har været lukket.

Derfor mangler der at blive afholdt omkring en halv million samtaler.

- Den eneste årsag til, at de her samtaler skal afholdes, er, at ministeriet skal kunne følge med i statistikkerne over, om det enkelte jobcenter lever op til kravene, sagde borgmester i Aalborg og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen (S) tirsdag til Ritzau.

Da der samtidigt forventeligt vil komme i titusindvis nye ledige, der også skal have samtaler, kan puklen komme til at overvælde hele systemet.

Og samtalerne vil ifølge KL have en ringere værdi, hvis de skal holdes meget hyppigt blot for at leve op til krav om, at en ledig skal have eksempelvis seks samtaler inden for seks måneder, hvoraf de tre er gået med nedlukning.

- Dette her er den helt oplagte cocktail til at få hele systemet til at brænde sammen.

- Fokus kommer til at være på at leve op til et lovkrav om et antal samtaler og ikke på at hjælpe bedst muligt, sagde Thomas Kastrup-Larsen tirsdag.

Fredag sagde finansminister Nicolai Wammen (S) om sagen:

- Det har ikke været et spørgsmål i forhandlingerne, så det kan jeg ikke svare på.

KL fastholder, at det har været en del af forhandlingerne, som det også fremgår af aftaleteksten.

/ritzau/