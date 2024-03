Efter sag om ung kæreste vil Mike Fonseca fortsætte som løsgænger i Folketinget, skriver han i Altinget.

Folketingsmedlem Mike Fonseca har været sygemeldt siden slutningen af november.

Men torsdag vender han tilbage til Christiansborg og Folketinget. Det har han onsdag meddelt Folketingets formand, Søren Gade (V), oplyser Mike Fonseca til TV 2.

Det bliver onsdag aften formelt meddelt i Folketingssalen, at Fonseca vil vende tilbage.

I Folketinget vil han fortsætte som løsgænger.

Han skrev i et indlæg i Altinget tidligere onsdag, at han sygemeldte sig før, det blev offentligt kendt, at han er kæreste med en pige, som dengang var 15 år.

- Jeg har med andre ord ikke forbrudt mig mod loven, og jeg vil fortsat være tro mod mig selv, ikke mindst min kæreste, mine nærmeste og mod mit mandat - nu som medlem af Folketinget som løsgænger, skrev han.

Ifølge TV 2 vil Mike Fonseca torsdag møde op med to sikkerhedsvagter, efter han løbende har modtaget "alvorlige trusler".

Mike Fonseca forlod Moderaterne i forbindelse med sagen om kæresten, da forholdet er et brud på partiets adfærdskodeks.

I indlægget i Altinget skrev Mike Fonseca, at han fortsat er kæreste med den 15-årige pige, men at han ikke har overtrådt loven.

- Regler bliver så underligt ligegyldige, når et par elsker hinanden. Det er måske tosset. Men kærlighed følger ikke reglerne. Kærligheden har en plan for hver af en af os, og kærlighed gør blind, skrev han.

Han uddybede, at hans kæreste har en alder, som desværre ikke passer ind hos Moderaterne. Hun har ingen tilknytning til partiet.

Han skrev, at han måske var naiv, når han troede, at hans private liv kunne adskilles fra hans politiske.

Sagen har medført "voldsom chikane, heksejagt og bagvaskelse" mod deres familier, og ingen har taget hensyn, lød det.

Før sagen havde han opsøgt sin læge, fordi han var begyndt at skrante. Sagen hjalp ikke og var en "prik over i'et".

Han sygemeldte sig siden fra Folketinget og understreger, at han har sendt lægeerklæringer til Folketinget.

I indlægget skrev Mike Fonseca videre, at han ikke er blevet "mindre moderat".

- Så min udfordring er jo nok, at mit mandat ikke alene var en del af Moderaternes folketingsgruppe, men ligeledes regeringsgrundlaget.

Han har tidligere luftet tanker om, at han godt kunne se sig selv i Socialdemokratiet, Venstre eller Liberal Alliance. Alle tre partier har afvist, at han kan blive en del af deres folketingsgruppe.

Mike Fonseca blev valgt til Folketinget ved valget i november 2022 med 505 personlige stemmer.

