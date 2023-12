Den nye finanslov viser, der er brug for et nyt parti, mener Lars Boje. Han har også tidligere luftet tanken.

Løsgænger Lars Boje Mathiesen, der er tidligere kortvarig formand for Nye Borgerlige, lufter igen tanker om et nyt parti i dansk politik.

Det sker i et opslag på Facebook efter indgåelsen af den brede finanslov mandag.

- I dag er jeg blevet bekræftet i, at der er brug for et nyt parti i Danmark.

- Et parti, som har modet til at gå imod de politiske magthavers dagsorden og kæmpe for, at danskerne får mere frihed, skriver Lars Boje Mathiesen.

Tilbage i april gjorde han sig også overvejelser om et nyt parti. Her var der tale om at "starte et nyt parti, som vil blive noget, Danmark ikke har set før".

Efter lidt over en måned som formand for Nye Borgerlige blev Lars Boje Mathiesen ekskluderet af partiet i marts. Siden har han været løsgænger i Folketinget.

Nye Borgerliges hovedbestyrelse traf beslutningen, efter at Lars Boje Mathiesen blandt andet havde krævet et honorar på 55.000 kroner om måneden i fire år for at være formand.

Hovedpersonen selv har blandt andet kaldt hovedbestyrelsens udlægning for et "karaktermord".

Han mener, at den brede finanslov viser behovet for et nyt parti.

- Så er den triste virkelighed nu, at alle "blå" partier har dukket nakken og reelt nu accepterer den retning, som Mette Frederiksen, Lars Løkke og Pia Olsen Dyhr vil med Danmark.

- Så selv om jeg lige nu er den eneste i det danske Folketing, som ikke stemmer for, at staten skal være større, og der skal mere magt til politikerne over jeres tilværelser, så kæmper jeg videre, skriver Lars Boje Mathiesen i sit opslag på Facebook.

Starter han et nyt parti, kræver det 20.195 vælgererklæringer for at partiet kan stille op til folketingsvalg.

I forvejen er der 12 partier i Folketinget.

