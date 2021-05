»Jeg fortsætter nu som løsgænger på Christiansborg, hvor jeg fortsat vil være Vestjyllands stemme i Folketinget.«

Sådan skrev folketingsmedlemmet Orla Østerby på sin Facebook-profil, da han 4. december sidste år annoncerede, at han havde meldt sig ud af De Konservative og ville fortsætte som løsgænger.

Men siden den decemberdag har Orla Østerby ikke stillet ét eneste spørgsmål til en af regeringens ministre. Han har ikke fremsat ét eneste lovforslag. Og han har deltaget i bare to afstemninger i Folketingssalen i hele den igangværende folketingssamling.

Med i alt 481 afstemninger siden Folketingets åbning i oktober giver det Orla Østerby en fraværsprocent på 99,6 procent.

De to enlige stemmer faldt begge i forbindelse med afstemningen om at nedsætte en rigsretssag mod Inger Støjberg – en rigsretssag, som Østerby stemte for.

Folketingsmedlemmer tjener månedligt knap 64.000 kroner og optjener desuden en klækkelig pension ved siden af. I de syv måneder, Orla Østerby har været uden ordførerskaber og siden løsgænger, har han altså tjent knap 450.000 kroner.

Folketingsmedlem Orla Østerby sprang ud som løsgænger i december 2020. Det skete efter en sag om grænseoverskridende adfærd mod en konservativ partikollega, folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel. Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Folketingsmedlem Orla Østerby sprang ud som løsgænger i december 2020. Det skete efter en sag om grænseoverskridende adfærd mod en konservativ partikollega, folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Orla Østerby er som løsgænger medlem af ét folketingsudvalg – Europaudvalget. Her har han rent faktisk deltaget i de sidste seks møder ud af i alt 24 møder, siden han mistede sine ordførerskaber i oktober sidste år.

Men en gennemgang af referater og videooptagelser fra møderne afslører, at Østerby ikke har taget ordet eller kommenteret på debatten én eneste gang.

En søgning på mediedatabasen Infomedia viser desuden, at Østerby siden december ikke har skrevet hverken kronikker eller læserbreve i danske medier. Det gælder også lokale og regionale medier i hans valgområde i Vestjylland.

Han er heller ikke citeret i artikler – udover i historier, der omhandler antallet af løsgængere i Folketinget og et enkelt indslag i en liveblog på TV Midtvest, hvor han oplyser, at han stemmer for rigsretstiltalen mod Inger Støjberg. Den ene af de bare to stemmer, han har afgivet i denne folketingssamling.

På samme tid har han heller ikke været aktiv på sine offentlige profiler på Facebook eller Twitter.

Orla Østerby afviser over for B.T., at han skulle være fraværende fra arbejdet på Christiansborg.

»Jeg har ikke nogen kommentarer til, at I sidder og piller i, hvornår man stemmer, og hvornår man ikke stemmer. Jeg passer mit arbejde.«

Når man ser på tallene, så virker det, som om du som løsgænger ikke er så aktiv i det parlamentariske arbejde. Hvad har du lavet, siden du blev løsgænger – helt konkret?

»Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal jagtes af dig som journalist. Jeg passer mit arbejde i Folketinget. Men som løsgænger stiller man jo ikke lovforslag og sådan.«

Hvis du ikke stemmer i salen, stiller spørgsmål i salen eller tager ordet …

»Jeg har masser af kontakt med borgere, jeg har maser af kontakt på Christiansborg og gode netværk inde i partierne. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke ringer til nogle af de andre 178 medlemmer, der ikke stemmer i salen eller har ordførerskaber.«

Hvordan plejer man de vestjyske interesser i Folketinget uden at deltage i de her helt grundlæggende parlamentariske manøvrer?

»Det kan man gøre på mange forskellige måder!«

Prøv at tage mig igennem det så …

»Nej. Nej, nej, nej. Det vil jeg ikke. Jeg står til ansvar over for mine vælgere, ikke over for dig. Jeg vil ikke sidde og pensle ud, hvad jeg laver i dagligdagen.«

Orla Østerby forlod i sin tid partiet efter en sag om grænseoverskridende adfærd mod sin kollega, folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel. Sagen skulle være foregået i 2017.

Da sagen blev offentligt kendt i oktober sidste år, fik han frataget alle ordførerskaber af den konservative partiledelse. Få uger senere forlod han partiet. I den forbindelse udtalte han følgende i en skriftlig kommentar til TV Midtvest:

»Det gør jeg som en konsekvens af partiets håndtering af sagen, hvor jeg blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd over for en kollega.«

Orla Østerby blev valgt på det yderste konservative mandat i Vestjyllands Storkreds med lige knap 1.100 personlige stemmer. Det andet mandat gik til partiformand Søren Pape Poulsen.

Østerby er én blandt hele syv løsgængere i Folketinget.