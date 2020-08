Skulder ved skulder. Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen har været tætte allierede i årevis.

Også da Venstre-baglandet rejste en storm mod Lars Løkke Rasmussen, der endte med hans endeligt som formand en tumultarisk augustdag i Brejning sidste år.

I dag har Claus Hjort Frederiksen svært ved at forstå, hvad der driver Lars Løkke Rasmussen.

Hvorfor Løkke med sin erindringsbog, 'Om de fleste og det meste', der udkommer mandag og bl.a. indeholder en udskrift af det skæbnesvangre hovedbestyrelsesmøde i Brejning, nu risikerer at kaste smuds på sit eget eftermæle som statsminister og partileder.

Lars Løkke Rasmussen og Claus Hjort Frederiksen har været nære allierede i Venstre i årevis.

»Det gør mig ked af det og mismodig. Det piner mig og ærgrer mig, hvis hans ageren skal komme til at overskygge hans bedrifter i dansk politik,« siger Claus Hjort Frederiksen.

»Jeg havde håbet, at han ville blive husket for sin store politiske indsats. Nu risikerer han tværtimod sit politiske eftermæle.«.

Udmeldingen fra Claus Hjort Frederiksen kommer, efter både partiformand Jakob Ellemann-Jensen, tidligere V-næstformand Kristian Jensen og politisk ordfører Sophie Løhde her til formiddag har været ude og lægge afstand til Lars Løkke Rasmussen.

Venstre-toppen siger med et næb, at Lars Løkke Rasmussen hænger fast i fortiden, mens Venstre bevæger sig fremad med en ny kurs sat af partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussen .

Under valgkampen sidste sommer gik Løkke som bekendt ud og gjorde sig - til sine partifællers overraskelse - til talsmand for en SV-regering.

Og i sin erindringsbog taler han igen for, at danne en regering henover midten i dansk politilk, og han argumenterer indædt for, at Venstre kun får nøglerne til Statsministeriet tilbage ved at alliere sig med De Radikale.

Det er direkte modstrid med den politisk linje, som Jakob Ellemann-Jensen netop har fremlagt og fået sit partis opbakning til.

Jakob Ellemann-Jensen skriver i dag på facebook, at han vil stille sig i spidsen for at samle et ‘borgerligt-liberalt regeringsalternativ’, ligesom han for nylig har lagt afstand til De Radikale på især udlændingepolitikken.

Jakob Ellemann-Jensen skriver videre:

»Den opgave glæder jeg mig til at tage fat på sammen med resten af Venstre, også selvom Lars ikke vil slippe fortiden. Vores politik ligger fast. Vi er på vej videre.«