Christian Hüttemeier vender tilbage til Venstre og skal være bindeled mellem baglandet og folketingsgruppen.

Christian Hüttemeier bliver ny partisekretær i Venstre, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Han har tidligere været særlig rådgiver for eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Han tiltræder i sit nye job 13. januar.

Hüttemeier kommer fra en stilling som kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer.

Tilbage i september sidste år sagde Claus Richter sin stilling op som Venstres partisekretær.

Det skete kort tid efter formandsopgøret, som sendte Løkke, den daværende formand, og den daværende næstformand Kristian Jensen ud i kulden.

Jobbet som partisekretær havde Richter haft siden 2012, hvor han - i lighed med Hüttemeier - blev hentet ind fra en stilling som direktør i Landbrug & Fødevarer.

Fra september til januar var Trine Korsgaard fungerende partisekretær i partiet. Hun er ikke længere hos Venstre, men er sekretariatschef i Danske Regioner.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ser frem til at få Hüttemeier tilbage i Venstre. Hüttemeier var i Venstre fra 2011 til 2015. Foruden at være Løkkes særlige rådgiver nåede han også at være partiets pressechef.

- I Christian Hüttemeier får vi en mand, som kender partiet, vores bagland, vores organisation og de politiske beslutningsprocesser på alle niveauer.

- Christian tænker strategisk, og hans rolle i partiet bliver helt central, siger Jakob Ellemann-Jensen i pressemeddelelsen.

- Jeg ved, hvad Christian står for. Og jeg ved, at han passer ind i det projekt, vi skal opbygge. Ud over at have en stærk organisationsforståelse er han vellidt og har blik for kommunikationens rolle i moderne politik.

- Både når det gælder om at få mobiliseret baglandet, og når det handler om at få formet og formidlet Venstres politik. Den erfaring og kapacitet er afgørende for en partisekretær i dag, siger Ellemann-Jensen.

Selv udtaler Hüttemeier:

- Venstre er et fantastisk parti, som har dybe rødder i den danske historie, og som har været med til at forme det Danmark, vi kender i dag.

- De seneste to årtier har intet andet parti haft så afgørende betydning for hver enkelt dansker, som Venstre har.

- Det forpligter, og det glæder jeg mig til at være med til at bygge videre på, siger Hüttemeier.

Han var med til at føre Løkke ind i Statsministeriet tilbage i 2015. Men Hüttemeier stoppede kort tid efter valget og regeringsdannelsen og fulgte altså ikke med Løkke ind i Statsministeriet.

Tiden var kommet til nye udfordringer og at prioritere familien, sagde han dengang.

/ritzau/