Danskerne mener, at sundhedspolitikken er vigtigste valgemne, viser meningsmåling fra YouGov

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen stillede op til pressemøde i Statsministeriet onsdag kl. 10.05 flankeret af fem topministre, zoomede han lige ind på den dagsorden, som kan afgøre næste valg.

Det viser en meningsmåling, YouGov har lavet for B.T.

Regeringens højt profilerede sundhedsreform handler om fremtidens sundhedsvæsen, der er under pres. Og ifølge YouGov-målingen er sundhed det emne, der betyder mest for danskerne, når de senere i år går ind bag forhænget i stemmeboksen og sætter deres kryds.

36 pct. svarer, at sygehuse, ventelister mv. er vigtigst for, hvor de sætter deres kryds.

Nr. 2 er udlændinge, integration, indvandrerkriminalitet mv. - 33 pct. mener, det er vigtigst for deres stemme.

Nr. 3 er miljø og klima, som er vigtigst for 28 pct.

Mette Frederiksen præsenterer Socialdemokratiets nye sundhedsudspil ved Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen på Frederiksberg, fredag den 12. oktober 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen præsenterer Socialdemokratiets nye sundhedsudspil ved Diakonissestiftelsen, sygeplejerskeuddannelsen på Frederiksberg, fredag den 12. oktober 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Til sammenligning er det kun 11 pct., der synes, at folkeskolen er vigtigst, og kun 9 pct. at det er terrorbekæmpelse.

»Vi har et godt sundhedsvæsen, men der er en udtalt mangel på nærhed, hvor alt for mange skal rejse langt for at få en relativt ukompliceret behandling eller genoptræning,« siger Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Han understreger, at der er for stor forskel på kvaliteten i behandlingen forskellige steder i landet. Det er en af årsagerne til, at regeringen vil nedlægge regionsrådene.

»Patienten skal sættes først. Vi tager patientens parti og vil over de kommende år skabe et endnu bedre sundhedsvæsen,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Mens mange politiske iagttagere hidtil har vurderet, at udlændinge kan afgøre valget, ligesom det har gjort siden 2001, er der altså meget, der tyder på, at sundhed kan blive afgørende ved valget i år.

Og nu får vælgerne noget klart at stemme om: Blå blok, der vil fjerne regionsrådene. Og rød blok, der vil give regionerne mere at lave.

»Regeringens forslag vil medføre en øget centralisering, ikke bare af sundhedsvæsnet, men også af resten af samfundet,« siger Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

»Vil folk i Skagen helst have lokale politikere, de kan stille til ansvar, eller vil de have en bestyrelse, de ikke kan komme i kontakt med, og som de hverken kan stemme på eller stemme ud igen? Det her er et sundhedsudspil, der er lavet i København. Det kan man jo også se på de reaktioner, der er kommet fra den jyske del af Venstre,« siger hun til Ritzau.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) bliver interviewet efter regeringen har præsenteret sit udspil til en sundhedsreform kaldet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" i Spejlsalen på Christiansborg onsdag den 16. januar 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali Vis mere Børne- og socialminister Mai Mercado (K) bliver interviewet efter regeringen har præsenteret sit udspil til en sundhedsreform kaldet "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder" i Spejlsalen på Christiansborg onsdag den 16. januar 2019. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Philip Davali

Hendes partifælle, kommunalordfører Magnus Heunicke, siger:

»Det er panik før lukketid for Løkke. Vi kender Lars Løkke. Han foreslår altid strukturændringer, og det medfører altid centralisering.«

Han er ikke overrasket over, at vælgerne udpeger sundhed som vigtigst:

»Sundhedsproblemer rammer os allesammen og kan blive meget afgørende. Og under denne regering ligger der jo patienter på gangene. Jeg så det selv lige før jul, da jeg var på Hvidovre Hospital med min søster, der var faldet på sin cykel. Hele vejen ud lå der ældre patienter på gangen.«

Valgets vigtigste temaer YouGov har spurgt vælgerne, hvilke temaer, der er vigtigst for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg. De kunne sætte tre kryds og der er flere emner end nævnt her. 1. Sygehuse, fx ventelister, generelle vilkår for sygehusene mv.: 36 pct. 2. Udlændinge, fx integration, islam, familiesammenføring, indvandrerkriminalitet, flygtninge mv.: 33 pct. 3. Miljø og klima, fx vindmølleparker, oversvømmelser, byggetilladelser i naturskønne områder, landbrugs- og industriforurening mv.: 28 pct. 4. Ældre, fx hjemmepleje, plejehjem, folkepension og ældrecheck: 28 pct. 5. Velfærd i øvrigt, fx sociale ydelser, tilskud mv.: 20 pct. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.009 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 11. til 14. januar 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1% (procentpoint).

Socialdemokratiet vil dog også have sundhedsvæsnet tættere på borgerne.

»Vi vil styrke den lokale, nære sundhed i lokale sundhedscentre, hvor man kan få ordnet mindre ting. Vi vil bevare det demokratiske led. Det ønsker danskerne,« mener Magnus Heunicke.

Meget af udspillet var lækket i forvejen. Nyt er det, at regeringen vil afsætte 6 mia kr. til en nærhedsfond, og at der skal etableres en ny overordnet myndighed ved navn Sundhedsvæsen Danmark, hvis sekretariat får hovedsæde i Aarhus.

Ligesom socialdemokraterne tror regeringen på, at deres sundhedspolitik er en vindersag ved næste valg.

»Borgerne og patienterne forstår ikke, hvorfor der er så stor forskel rundt om i landet. Vi bliver nødt til at gøre noget, ellers sander sundhedsvæsnet til. Og jeg vil rigtig gerne have et folketingsvalg om sundhed. Det er det, borgerne går allermest op i,« siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Innovationsminister Sophie Løhde (V) siger:

»Socialdemokratiet har ikke præsenteret skyggen af en løsning på sundhedsvæsenets problemer. Sygeplejersker og andet personale er mega presset. Vi skal have bedre tilbud til patienter og medarbejdere.«

Kan blå blok vinde valget på denne reform?

»Vælgerne ved altid bedst,« siger Sophie Løhde.