Der var gang i telefonerne i Venstres folketingsgruppe søndag aften.

Eller rettere sagt: Der var i hvert fald gang i to til tre særlige telefoner.

»Det er meget vigtigt, at du går ind og laver et opslag eller kommenterer på Lars' opslag.«

Cirka sådan lød den besked, som Lars Christian Lilleholt og Jan E. Jørgensen turnerede rundt med til deres partifæller søndag aften, efter at Lars Løkke Rasmussen på Facebook havde lagt en video op, hvor han beder Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke det kommende landsmøde.

Sådan lyder det fra flere medlemmer af Venstres folketingsgruppe, som B.T. har talt med.

De ønsker ikke at stå frem, men fortæller anonymt, hvordan i hvert fald Lars Christian Lilleholt og Jan E. Jørgensen ringede rundt og opfordrede medlemmer til at vise deres offentlige støtte i denne dramatiske tid i partiet.

Og med 'opfordring' skal ifølge flere af B.T's kilder forstås på den måde, at hvis man nægtede, så havnede man i Lars Løkke Rasmussens sorte bog.

Der vil de færreste havne.

Og det må siges, at opkaldene virkede. Søndag aften strømmede det ind med Venstre-medlemmer, der enten kommenterede på Løkkes opslag eller selv skrev deres eget.

Fuld opbakning herfra @larsloekke Vi skal genvinde nøglerne til statsministeriet. Det kræver vi taler politik frem for personer. Der er brug for afklaring. Og jeg er helt afklaret med at Løkke selvfølgelig fortsat skal stå i spidsen for Venstre #dkpol — Sophie Løhde (@sophieloehde) August 25, 2019

Fuld opbakning @larsloekke. Glæder mig til fuldt fokus på visioner og hvad vi vil. Der er så mange vigtige diskussioner og store udfordringer vi skal arbejde på: teknologi, globalisering og klima. Bare for at nævne nogle af de helt store. — Tommy Ahlers (@aahlers) August 25, 2019

Selv lægger Lars Christian Lilleholt ikke skjul på, at han foretog nogle opkald søndag aften.

»Jeg er i løbende dialog med mange folketingsmedlemmer, og det er helt naturligt, at man taler sammen i sådan en situation. Der er rigtig mange, der taler om det,« fortæller han til B.T.

Men kan du genkende den beretning, som jeg har fra flere unavngivne folketingsmedlemmer om, at opkaldene havde en 'truende' facon?

»Truende har jeg aldrig været, og jeg har stor respekt for, hvad andre mener. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg støtter Lars Løkke som formand. Han har format som ingen andre, og vi har lige været gennem en valgkamp, hvor det især var hans fortjeneste, at vi gik ni mandater frem,« siger Lars Christian Lilleholt.

Men djævlen ligger i detaljen, som man siger, og hvis man nærlæser de mange støtter, er der én stor forskel.

Alle roser Løkke for at kæmpe for et landsmøde før tid, men det er ikke alle, der skriver, at de også støtter formanden i at genopstille, og det kan være en fin rettesnor i forhold til, hvem der ønsker udskiftning på topposten.

Sagen er nemlig den, at store dele af Venstres bagland, men også adskillige medlemmer i folketingsgruppen, ønsker at se en helt ny retning i Venstre, og at det indebærer en udskiftning på både formands- og næstformandsposten. Sådan har flere kilder fortalt til B.T. de seneste uger.

Baglandet peger på Jakob Ellemann-Jensen som ny Venstre-formand, men mandag morgen udtalte han i et interview med Ritzau, at han har tænkt sig at støtte Løkke som formand.

Han var også en af dem, som du kan se længere oppe, der i kommentarsporet til Lars Løkkes opslag viste sin støtte ved at skrive: 'Min formand. Tak for det!'.

Det er svært at sige, om det er et bluff, men ikke desto mindre bliver den kommende weekends forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde i Venstre ekstremt vigtige.

Hvis baglandet fortsat har tænkt sig at lægge et massivt pres på Løkke og kræve, at han ikke genopstiller, vil der være rig mulighed for, at Jakob Ellemann-Jensen kan række hånden op og melde ham som en mulig arvetager.

Men hvis Løkke tværtimod vælger at insistere på at blive som formand, vil det kræve et kampvalg mod en partifælle, og her vil det altså blive spændende at se, hvem der har mod til at tage sådan et opgør.