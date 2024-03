Moderaternes Rasmus Lund-Nielsen har slettet et opslag på det sociale medie X, efter at han blev udsat for voldsom kritik.

Rasmus Lund-Nielsen påstod, at han havde talt med en person, der var til stede ved Søren Pape Poulsens dødsleje, hvor lægerne spekulerede i den tidligere partileders dødsårsag.

Det nu slettede tweet kan læses længere nede i artiklen.

Hele sagen startede, da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerede på Søren Pape Poulsens død på blandt andet Facebook.

Her skriver Løkke, at »han ikke kan befri sig fra tanken om tanken om, at det (Søren Pape Poulsens dødsfald, red.) er resultatet af et sammenstød mellem et FOR hårdt politisk miljø og en kærlig sjæl.«

Den udtalelse er faldet lederskribent på Ekstra Bladet Uffe Gardel for brystet. Han mener, at Lars Løkke slår plat på Papes død, og bruger den til at skabe »pressehad«.

Det var som bekendt Ekstra Bladet, der bragte en række historier om Papes daværende mand, Josue Medina Vásquez, som endte med at koste De Konservative og især Pape dyrt ved folketingsvalget i 2022.

Med afsæt i lederen startede den socialdemokratiske kandidat til Europa-Parlamentsvalget Magnus Barsøe en tråd, hvor flere – heriblandt journalister – blandede sig og beskyldte Lars Løkke for at være uordentlig ved at kæde de to ting sammen. Det måtte Rasmus Lund-Nielsen forsvare, derfor skrev han blandt andet:

»Har ellers hørt fra tilstedeværende, der talte med lægerne, da de slukkede Papes respirator, at det sandsynligvis skyldtes forhøjet blodtryk. Det kan stress forårsage. Der er ingen, der dermed anklager Ekstra Bladet for at drive ham i døden. Men vi bør gøre politik mindre hårdt.«

Rasmus Lund Nielsen har senere slettet tweetet. Han forklarer, at det blandt andet skyldes, at det i tweetet lyder som om, samtalen er foregået samtidig med, at respiratoren blev slukket.

Der var i stedet tale om en længere samtale.

Det nu slettede Tweet. Vis mere Det nu slettede Tweet.

»Det var derfor, det kom lidt upræcist ud. Og det er jo, hvad der kan ske, når man bruger meget tid på at afvænne en ni måneder gammel babys natamning. Han vågner hver anden time om natten, så skriver man ting lidt hurtigt,« siger Rasmus Lund-Nielsen.

Politikeren forklarer, at man skal se hans indspark i debatten som en slags almen viden – altså, at forhøjet blodtryk kan lede til en hjerneblødning. Tweetet skal ifølge Rasmus Lund-Nielsen ikke tolkes som en direkte forklaring på Papes død.

»Jeg ville jo aldrig have delt et eller andet, som var hæftet op specifikt til Papes journal eller noget som helst.«

Hvorfor går du overhovedet ind i den her debat?

»Jo, det skyldes jo, at han angreb nogle udtalelser fra min formand, som jeg egentlig selv synes var meget, meget saglige. Som jo egentlig bare handler om, at man kan få den eftertanke, at Søren Pape var underlagt et meget stort pres gennem en række år, som kan have haft indflydelse på, at han meget tragisk gik bort.«

»Det er jo svært at sige, hvor stor en betydning det har haft, og det er jo ikke det, der bliver spekuleret i. Det kan godt være, at han havde fået den her tragiske hjerneblødning alligevel,« siger Rasmus Lund-Nielsen og fortsætter:

»Men pointen er bare stadig, at der er en relevant debat, som handler om, hvor hårdt skal medierne gå til politikere? Det synes jeg bare er en relevant debat. Og i forhold til at sprede rygter, så spreder jeg på ingen måde nogle rygter.«

»Der var en journalist, der sagde, at Papes dødsfald ikke havde noget at gøre med for højt blodtryk. Og så skrev jeg bare, at det er muligt, at du har ret i det. Jeg kunne så bare viderebringe det, at jeg havde hørt fra en, der talte med lægerne, at den slags primært skyldes for højt blodtryk. Det var jo så bare et input til ham.«

Men nu har du jo slettet et tweet, hvor du har skrevet, at Papes død sandsynligvis skyldtes for højt blodtryk.

»Prøv at hør, det her handler ikke om et eller andet med, at der har været kig i nogle journaler eller noget. Det handler bare om, at der var en pårørende, som havde talt med lægerne. Fordi vi alle sammen var meget chokerede over, at han faldt om som 52-årig. Og så ud af det blå, nævnte han bare, at det kunne lægerne jo heller ikke vide noget om. Men, at det primært skyldes for højt blodtryk,« siger han og fortsætter:

»Og grunden til, at jeg skrev det, var udelukkende, fordi der var en journalist, der afviste, at det havde noget med højt blodtryk at gøre. Det blev jeg faktisk lidt forundret over. Men jeg vil ikke afvise, at han har ret i det.«

»Så det er jo sådan set bare en lille udveksling med henblik på at finde frem til, hvad der kunne have været årsag til det her.«

