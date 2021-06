Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, har allerede fået en smule luft under vingerne.

Efter bare en uge har partiet nemlig indsamlet over 1.100 godkendte vælgererklæringer – mere præcis 1.123 torsdag middag.

Og den nyhed vækker begejstring hos Moderaternes partisekretær, Jakob Engel-Schmidt.

»Vi er helt utrolig taknemmelige for, at der er så mange støtter, der allerede har tilkendegivet, at de gerne vil have os på stemmesedlen ved næste valg,« siger han til B.T.

Partisekretæren, der selv er tidligere folketingsmedlem for Venstre, understreger dog, at Moderaterne slet ikke er gået i gang med aktivt at indsamle underskrifter endnu.

»Vi begynder først at indsamle erklæringer, når vi har fremlagt et samlet politisk program, og det er først planen, at det bliver efter kommunalvalget i november,« siger Jakob Engel-Schmidt, der dog tilføjer, at et muligt folketingsvalg i efteråret naturligvis vil få partiet til at ændre planer.

Når man som borger underskriver en vælgererklæring, så går der 7 dage, før man kan endeligt bekræfte den og dermed gøre den gyldig. Det betyder, at de over 1100 vælgererklæringer alle er landet på under ét døgn.

Lars Løkke sad som statsminister i to perioder. Først fra 2009 til 2011 og igen fra 2015 til 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke sad som statsminister i to perioder. Først fra 2009 til 2011 og igen fra 2015 til 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lars Løkke begyndte sit partiprojekt umiddelbart efter nytår, hvor den tidligere partiformand og statsminister meddelte, at han havde meldt sig ud af Venstre efter 40 års medlemskab.

Det startede først som et 'politisk mødested', men grundlovsdag i år annoncerede han både navn og mål: Moderaterne skal som parti ligge på midten af dansk politik.

Samtidig skal det nye parti gøre op med den blokpolitik, som Løkke selv har været en del af i sine 20 år på den landspolitiske scene.

»Vi mener det alvorligt. Der kommer et nyt parti, der har ambition om at blive en fornuftig, pragmatisk og udogmatisk stemme i den politiske debat, der kan skabe fremdrift og forandringer i et krydsfelt mellem en 'blå blok', der martres af værdipolitikken, og en 'rød blok', der hænger fast i et fortidigt syn på individ og stat,« skrev Lars Løkke Rasmussen i en klumme i B.T. om det politiske udgangspunkt for det projekt, der altså skal blive til partiet Moderaterne.

I sin grundlovstale 5. juni oplyste Løkke, at 16.000 danskere har meldt sig ind i 'Det Politiske Mødested', siden netværket blev stiftet 8. januar.

Det kræver 20.182 vælgererklæringer at kunne stille op til folketingsvalg. Det svarer til 1/175 af alle gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg i 2019.