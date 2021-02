Lars Løkke Rasmussen har tidligere i dag sendt et nyhedsbrev ud, hvor han skriver at 13.426 personer har meldt sig ind i hans nye politiske netværk og at »mange af dem« taler varmt for at skabe et nyt parti.

Løkke skriver, at han derfor er gået i gang med at skabe rammerne for arbejdet, da han ikke »vil skuffe forventningerne«. Det er første gang, at Lars Løkke Rasmussen så direkte nævner, at han arbejder på at skabe et nyt parti.

»Siden lanceringen af mit politiske netværk den 8. januar er det gået stærkt. 13.426 har indtil videre meldt sig ind netværket for at diskutere politik - på nuanceret og meningsfyldt vis,« skriver Løkke i nyhedsbrevet og fortsætter:

»Mange med en eksplicit ambition om at bidrage til, at der stiftes et fornuftens parti, der uden grøftegravning forbinder idealisme og pragmatisme, så den danske drøm ikke fortsat er en omskiftelig dagdrøm; men så vi med rettidig omhu får truffet de beslutninger, der kan veksles til et rigt, trygt, konkurrencedygtigt og grønt Danmark - også - til de næste generationer,« skriver han.

»Jeg er helt ærligt overvældet over den store interesse, så jeg har sammen med gode kræfter brugt tid på at få skabt nogle solide rammer omkring det hele, så de høje forventninger ikke skuffes – og så vi får sat gang i aktiviteterne,« skriver den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt, at han gerne ville starte et nyt parti, hvis ellers han kunne samle de fornødne politiske kræfter.

»Jeg vil ikke sidde og udelukke det. Hvis der er bæreevne til det, vil jeg rigtig gerne,« sagde han i januar måned til TV 2.

Det ser nu ud til, at Løkke har taget de første konkrete skridt til at skabe et politisk parti.

Løkke skriver desuden i sit nyhedsbrev, at han har stiftet en forening. Foreningen skal først og fremmest danne rammerne for hans politiske netværk.

»Fundamentet kræver dog også en stabilitet og et højt aktivitetsniveau. Det kræver både en fast organisation, lokaler og økonomi. I sidste uge blev »Foreningen af 8. januar 2021« derfor stiftet, for at rejse de ressourcer der er nødvendige for at skabe et lille sekretariat bag netværket - og som er omdrejningspunktet i den videre vej,« forklarer Løkke.

I sit nyhedsbrev nævner Løkke også konkrete navne, som nu er med i foreningen.

Der er tale om

- Carl Erik Dalbøge (formand), Direktør i Team Rynkeby Fonden siden 2009

- Birgitte Riise Bjærge (næstformand), Erhvervsdirektør, Erhvervsakademi Dania

- Brian Nielsen (kasserer), Festivalchef, Tinderbox og NorthSide

- Julie Glarvig, Stifter og medejer af blandt andet HELPAHEAD

- Ulf Helgstrand, Speciallæge, dr. med. & formand Dansk Ride Forbund

Opdateres...