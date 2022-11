Lyt til artiklen

Efter nogle uger i Folketinget har det nyvalgte medlem for Moderaterne, Kristian Klarskov, valgt at trække sig.

»Han har bare ikke det, der skal til,« lyder det fra B.T.s politiske kommentarer Joachim B. Olsen.

Beslutningen om at trække sig kommer efter flere historier om ham i medierne. Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

De seneste dage har Jyllands-Posten kunnet beskrive, hvordan Klarskov langtfra er den succesfulde iværksætter, han har udgivet sig for at være. Det drejer sig om, at den nyvalgte politiker har en kavalkade af firmaer med kort levetid, blodrøde regnskaber og en konkurs bag sig.

Ifølge Klarskov selv har beskrivelserne af hans person været »urimelige« og en »hindring af hans parlamentariske arbejde.«

»Både min familie og jeg har lidt under dette, og jeg har kunnet mærke, at det gik ud over mit helbred,« skriver han i et Facebook-opslag.

Men man skal være modstandsdygtig, hvis man vil være en del af det politiske spil, forklarer Joachim B. Olsen.

»Hvis du ikke kan klare, at der bliver kastet lidt kritisk lys på dig, og du falder sammen som et korthus – så har du tydeligvis ikke det, der skal til for at være i dansk politik,« siger han og fortsætter:

»Han har ikke bestået en elementær test. Derfor er det nok meget godt for både ham og Moderaterne, at han smutter.«

Ifølge Joachim B. Olsen kunne det nyvalgte folketingsmedlem sagtens have fortsat sit virke som politiker på trods af sagen.

»Det klogeste ville have været at have lagt sig ned, og så kunne han have siddet i folketinget. I stedet ryger han i fosterstilling, så snart nogen skriver kritisk om ham – og det er jo trods alt mediernes opgave,« slutter han.

Som spidskandidat strøg den 47-årige nordjyde ind i Folketinget ved valget den 1. november og blev en del af den tredjestørste folketingsgruppe på Christiansborg.

Nyt folketingsmedlem for Moderaterne bliver Klarskovs førstesuppleant, Mohammad Rona.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Kristian Klarskov.