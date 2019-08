Det er mangel på statsmandskarakter, når Lars Løkke Rasmussen smutter ud af bagdøren uden at knytte et eneste ord til sin afgang som Venstres formand.

Kommunikativt burde man kunne forvente mere fra en mand med hans politiske meritter, mener Claus Bendsen, der er rådgiver og partner i kommunikationsbureauet Friday.

»Lars Løkke er normalt fantastisk til at kommunikere. Han er fantastisk til at stille sig op og tale et sprog, som vi alle sammen forstår. Det har han så ikke benyttet sig af i den her sammenhæng,« siger han og uddyber:

»At han ikke har lyst at tale om det, sender et signal om, at han - som det magtmenneske han er - har tabt. Det er måske forståeligt, men ikke helt klædeligt, hvis han har været den mest magtfulde politiker i Danmark.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Er det at stikke halen mellem benene?

»Ja, han bryder sig ikke om at skulle tale om sit nederlag. Eller forklare det. Det kan være forståeligt nok. Men, at han smutter fra det ansvar, der følger med, er blot med til at understrege, at han har tabt. Og er skuffet og såret. Men også forsmået.«

Kan man forlange fra en mand i Lars Løkkes position - formand for landets største liberale parti og statsminister over to omgange - at han stiller sig frem og forklarer situationen?

»Ja, det synes jeg. Hvis han går af som formand, synes jeg også, at han tjener sit parti bedst at udlægge sin tekst af, hvad der er foregået. Det vil klæde ham at lukke døren på en måde, der ikke efterlader et allerede dybt rystet parti med blot endnu mere indtryk af indædt magtkamp og internt kaos. Han efterlader partiet i konflikt.«

Minder om Donald Trump

Da nyheden - om at Lars Løkke Rasmussen kl. 9.15 lørdag morgen havde trukket sig som formand for partiet - var begyndt at sive i pressen, var hovedpersonen selv smuttet.

Løkke havde endnu engang undgået journalisternes beredte spørgsmål og fotografernes skarpt indstillede linser ved at smutte ud af bagdøren.

To timer senere - kl. 11.23 - tikkede der pludselig et tweet ud fra den forhenværende V-formands Twitter-konto.

Løkke havde noget at sige:

Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år. — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 31, 2019

Er det for vagt, at Lars Løkke bruger sociale medier til den slags?

»Det minder jo om en Donald (Trump, red.), ikk’? Det er noget, mange politikere gør. Bruger en kanal til at fortælle deres version uden at få modspørgsmål. Det er et smæk med døren.«

»Han lusker ud bagved, imens alle står og kigger efter ham i forhallen. Han får sagt det, han gerne vil. Men uden at få sagt det rigtigt. Men igen. Manden er såret, skuffet og måske temmelig rasende,« siger Claus Bendsen og fortsætter:

»Jeg synes ikke, at det er klædeligt. Men det er igen under forudsætningen af, at manden kan være rasende og ked af det. Løkke har bare tidligere været rigtig god til at tage mikrofonen. Nu er han rigtig god til at lade være. Og det er påfaldende.«