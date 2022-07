Lyt til artiklen

Den nye vælgermåling fra Megafon sætter Lars Løkke Rasmussen i en vild situation.

Hvis valgmålingen havde været et rigtigt resultat ved et folketingsvalg, så havde den tidligere statsminister og Venstre-formand kunne udpege om han helst ville have Mette Frederiksen eller en af de herrer Pape eller Ellemann-Jensen som statsminister.

»Det er jo noget bizart, at to tidligere Venstre-stjerner render med de største trumfer,« siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup og fortsætter:

»Hvis det er samme situation ved valget, så er det ideelt for Lars Løkke, fordi han kan afgøre hvilken blok, der tager regeringsmagten,« siger Søs Marie Serup.

Den magt kan Løkke også veksle til meget reel politisk indflydelse.

»Lars Løkke kan sagtens ende med en god ministerpost, hvis den her måling står til troende,« forklarer Søs Marie Serup.

Kan han ende som statsminister igen, hvis han kræver det? Han kan jo true med bare at pege på de andre?

»På papiret kan det se sådan ud. Men i virkelighedens verden, så vil det efter alt at dømme ende anderledes. Hvis det skulle ske, så skulle regeringsforhandlingerne strande helt til,« siger Søs Marie Serup.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.