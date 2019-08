Har oprøret mod Lars Løkke vind i sejlene? Eller overlever V-formanden endnu en krise?

Spørgsmålene er mange - og snart kan vi få vished om, i hvilken retning pilen peger.

Fredag og lørdag afholdes der nemlig to vigtige møder i Venstre, som vil give indblik i magtforholdet mellem oprørerne og Løkke-fløjen.

Det går løs med mødet i Venstres forretningsudvalg fredag aften klokken 18.

Venstres formand Lars Løkke Rasmussen er under stort pres i disse dage. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Venstres formand Lars Løkke Rasmussen er under stort pres i disse dage. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Normalt diskuterer udvalgets 24 repræsentanter blandt andet, hvordan Venstre skal agere på Christiansborg den næste tid - i dette tilfælde som det største oppositionsparti til den nyvalgte regering.

Men det er ikke normale tider i Venstre. Så et andet tema kommer også på bane: Oprøret mod Løkke.

»Men vi kommer selvfølgelig også til at diskutere uroen i ledelsen. Det er helt sikkert,« siger Peter Gæmelke, som er medlem af forretningsudvalget, til DR.

Gæmelke erkender, at der er uro i Venstre, men håber, at der allerede fredag aften kan findes en løsning og skabes ro i partiet.

Forretningsudvalget Venstres forretningsudvalg har 24 medlemmer.

Medlemmerne kommer fra alle dele af partiet: Folketingsgruppen, Europaparlamentet, kommunalpolitik og regionalpolitik.

Er nedsat af hovedbestyrelsen og står fro den daglige drift af Venstre.

Forretningsudvalgets møde finder sted fredag fra 18-22 på Hotel Comwell Kellers Park i Børkop ved Vejle. Kilder: venstre.dk og TV2.

Uanset hvad vil mødet afsløre, hvor stort oprøret mod Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen er.

For en af forretningsudvalgets opgaver er, at komme med indstillinger til Hovedbestyrelsen og forberede Venstres ledelse på, hvad der kommer til at ske på hovedbestyrelsesmødet lørdag.

Blandt andet forventes det, at repræsentanterne for Venstres fem regionsbestyrelser på forretningsudvalgsmødet fremlægger deres holdning til partiets formandsskab, skriver TV2.

Og her bliver det for alvor interessant.

Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under Venstres pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby den 9. august. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen under Venstres pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby den 9. august. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

For Venstre i Region Midtjylland har allerede åbent opfordret Løkke og Jensen til at gå af, og den nuværende ledelse har heller ikke kunnet samle entydig opbakning i de øvrige fire regioner.

Men der er udsigt til, at dramaet spidser endnu mere til lørdag.

Her mødes de 133 medlemmer af Venstres Hovedbestyrelse til et møde klokken 10. Som formand åbner Lars Løkke Rasmussen mødet, men herefter gives ordet frit - og det kommer næppe til at gå stille af sig.

Dem der vil af med Lars Løkke som formand og Kristian Jensen som næstformand ventes nemlig at tage ordet og give luft for deres frustrationer over formandsskabet.

Hovedbestyrelsen Består af 133 medlemmer fra Venstre over hele landet - herunder de 98 formænd for Venstres kommunalforeninger.

Er Venstres højeste myndighed mellem landsmøderne, som afholdes en gang om året.

Kan udtrykke mistillid til formanden og næstformanden, men ikke vælte dem.

Beslutter hvor og hvornår landsmødet skal afholdes. Kilde: venstre.dk

Ifølge en af oprørerne, Marianne Bredal, som er medlem af af byrådet i Struer Kommune og Venstes Hovedbestyrelse, har oprøret bred opbakning.

»Jeg tror desværre, at der er tale om en formand, der fuldstændig undervurderer styrken af det opgør, der er i hans bagland,« siger hun til TV Midtvest.

Hvis der kan samles et flertal bag det, kan Hovedbestyrelsen udtrykke mistillid til formanden og næstformanden, men ikke vælte dem.

Lars Løkke har selv udtalt, at han ikke trækker sig, selv hvis der skulle komme et mistillidsvotum under hovedbestyrelsesmødet. Men hvis det når så vidt, vil stormen om Løkke og Jensen i den grad tage til i styrke.