Det var en trist dag i går for en af Venstres allerstørste koryfæer gennem tiden, Lars Christian Lilleholt.

Han har kendt Lars Løkke Rasmussen siden 1984. De to har gennem mange årtier haft et varmt og nært venskab, der er kørt side om side med deres karriere i Venstre. Både parti og Venstre er dog kastet ud i en krise nu, hvor Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre.

»For mig er Lars stadig en ven. Der er ting, som er højere end politik,« siger Lars Christian Lilleholt, der udover at være en af Løkkes nærmeste personlige venner også er forsvarsordfører for Venstre.

»Men jeg ville lyve, hvis jeg sagde at det ikke påvirker vores venskab, at Lars nu ikke er medlem af Venstre mere. Venstre har været selve rammen for det forhold, som vi har haft til hinanden,« siger han og fortsætter:

»Jeg er dog åben for at videreføre venskabet med Lars,« siger Lars Christian Lilleholt.

Lars Løkke er jo vred på Venstre over den måde, som han mistede sin formandspost på. Det lyder lidt på dig som om, at Lars også er vred på dig, når du siger at du er åben overfor et fortsat venskab?

»Nej, det vil jeg ikke sige, men jeg vil ikke kommentere den del yderligere,« siger Lars Christian Lilleholt.

For Lars Christian Lilleholt var det en umådeligt trist besked, som Lars Løkke kom med sent om aftenen 1. januar.

»Det er jo en stor karriere, som Lars har haft i kommunalpolitik, amtsråd, som minister, statsminister og formand for Venstre i op mod ti år. Derfor er det umådeligt trist, at han ikke længere er medlem af Venstre,« siger Lars Christian Lilleholt.

Både Venstres politiske ordfører Sophie Løhde og formand Jakob Ellemann-Jensen har begge meldt ud, at Løkke sagtens kunne indtage en fremtrædende rolle i partiet. Men Lars Løkke Rasmussen har ikke selv ønsket det.

»Jeg ved, at der har været velvilje til at Lars kunne indtage en aktiv rolle i partiet. Men det er klart, at han ikke har haft den mulighed at fortsætte i spidsen for Venstre. Det har frustreret ham, og det tror jeg er kilden til, at han nu har meldt sig ud,« siger Lars Christian Lilleholt.

Han har jo også været statsminister og partiformand. Pludselig ville han skulle stå i skyggen af flere andre?

»Ja, sådan er det i politik. Det går op og ned. Er man med på det niveau, så er det sådan det er. Men Lars har ikke valgt den rolle og jeg oplever, at frustrationen har stået i vejen for den rolle, som ha kunne have indtaget i Venstre,« siger Lars Christian Lilleholt og fortsætter:

Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste. — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) January 2, 2021

»Det er ikke min oplevelse, at der er tale om politiske uenigheder. Det er ikke det, som har skilt Lars fra Venstre. Det er frustrationen over ikke længere at kunne stå i spidsen,« siger Lars Christian Lilleholt.

Hvis Lars Løkke Rasmussen starter et nyt parti, så bliver det dog uden Lars Christian Lilleholt.

»Jeg er Venstre-mand helt ind til benet. Jeg er ikke blevet spurgt om at være med i et nyt parti. Hvis jeg blev spurgt, så ville jeg sige blankt nej,« siger Lars Christian Lilleholt, som ikke lægger skjul på, at Venstre står i en stor krise.

»Det er afgjort en ganske alvorlig situation. Men vi er også et parti med en meget lang historie. Det er klart, at vi skal i arbejdstøjet og genoprette partiet, men der er også lys for enden af tunnelen,« siger Lars Christian Lilleholt.