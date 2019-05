Statsministeren mener, at man bør kigge på, hvordan man kan lette adgangen for personer fra udvalgte lande.

De gældende regler på udlændingeområdet kan gøre det svært for danskere at få ægtefæller eller kærester hertil.

Det har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) selv tæt inde på livet, fortalte han søndag på den tv-transmitterede debat med Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Her spurgte en vælger, som blandt andet på grund af 24 årsreglen ikke kan bo i Danmark med sin amerikanske kone, om det kunne være rimeligt.

Hertil svarede Løkke, at han kun alt for godt kendte til problematikken med henvisning til sin søn, Bergur Løkke Rasmussen.

- Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, og som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt.

- Hun er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, men skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det, synes jeg, er helt skævt, sagde statsministeren.

Han mener, at man bør kigge på, om 24 års-reglen skal laves om.

Venstre foreslog sammen den øvrige regering sidste år, at man skulle gøre det nemmere for personer fra udvalgte lande - herunder USA - at bosætte sig i Danmark.

Helt konkret vil man sænke grænsen for, hvor meget de skal tjene for at få arbejdstilladelse, fra 418.000 kroner til 330.000 kroner.

Folketingets øvrige partier har dog vendt tommelfingeren nedad til forslaget, som derfor ikke er blevet til noget.

Statsministeren understregede efter debatten over for TV2, at forslaget blev stillet, før han vidste, at hans egen søn ville blive ramt af reglerne.

/ritzau/