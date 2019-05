Lars Løkke Rasmussen havde sent torsdag aften en besked til Mette Frederiksen. Han adresserede sin politiske modstander direkte og bød hende op til duel - mens han samtidig lod vide, at han glæder sig over, at hun nu er rask.

Det skete, da han på et live-signal på Facebook aflagde rapport over dagens begivenheder, der for hans vedkommende mest har udspillet sig i Rumænien, hvor der var EU-topmøde.

I en øjensynligt dybtfølt hilsen sagde han følgende:

»Jeg glæder mig over, at jeg er landet til nyheden om, at Mette Frederiksen er blevet rask og melder sig ind i valgkampen for fuld skrue i morgen klokken 12 i Aalborg.«

»Velkommen tilbage i valgkampen, Mette. Det glæder mig rigtig meget, at du er blevet rask,« sagde han.

Mette Frederiksen har været lagt ned i sin sygeseng i valgkampens første to dage grundet madforgiftning.

»Som du godt ved, så har jeg på alle måder været ked af, at det timede sig sådan, at du ikke kunne være med fra en start. Det er bestemt ikke noget, jeg har planlagt efter.«

»Sygdom er jo hver mands herre, og så gælder det om at sørge for at blive frisk. Så det glæder mig meget, at du er blevet det. Så kan du så glæde dig over, at jeg valgte at lave en lang valgkamp. Der er godt nok et par dage, der er smuttet her, men der er lang tid til Grundlovsdag,« lød det videre fra Løkke.

Han bød derefter Mette Frederiksen, der gik glip af første partilederrunde tirsdag, op til dans.

»Jeg håber, der bliver rigtig mange gode muligheder, hvor du og jeg kan mødes i direkte dueller.«

»Jeg stiller gerne op - ud over de to dueller, som TV 2 og DR har arrangeret, rundt omkring i landet, hvis aviser eller mediehuse eller andre har lyst til at sætte debatter op. Jeg ved godt, vi er 13 partier, og der er ret mange statsministerkandidater, men jeg tror, at de fleste vil være enige om, at når det kommer til stykket, så bliver det enten dig eller mig, der skal tage denne her.«

»I et forvirret landskab med mange partier tror jeg det kunne være nyttigt at mødes et antal gange og få diskuteret de ting, vi er uenige om - for eksempel de skattestigninger, du vil give på arbejde folk - eksempelvis alle dem, der har en arbejdsgiverbetalt mobiltelefon,« sagde Lars Løkke Rasmussen.