Venstres Alexandra Sasha får nu støtte fra V-spidskandidat til EU-valget, Morten Løkkegaard.

Sasha har været udsat for »en kæmpe tilsviningskampagne«, siger Løkkegaard, der også mener, at B.T. har lagt et belastende pres på hende.

Da Alexandra Sasha trak sig fra politik efter B.T.s afsløringer af hendes russiske forbindelser sagde Løkkegaard ellers:

»Jeg tror, det er klogt, med de ting, der er kommet frem, og de ting, hun har været igennem, at hun trækker sig.«

Men nu lyder der nye toner fra spidskandidaten. Ordene fra Morten Løkkegaard faldt på vej ind til spidskandidatdebatten, der blev arrangeret af DR og TV 2 torsdag.

Her bad B.T.s udsendte journalist Venstre-spidskandidaten forklare, hvorfor han mener, at det var »klogt« af Alexandra Sasha at trække sig.

»Fordi hun har været udsat for en helt usædvanlig dårlig opførsel fra rigtig mange. Hun har været udsat for dødstrusler og har været udsat for en kæmpe, kæmpe tilsviningskampagne gennem lang tid,« svarede Løkkegaard og fortsatte:

»Og i det lys, der synes jeg, det er helt klogt af hende, at hun har trukket sig. Det ville være en utrolig belastning for hende at køre igennem med alt det pres, I lægger på hende.«

Da Morten Løkkegaard sagde de sidste ord, nikkede han mod B.T.s mikrofon, hvorefter han gik væk.

Inden da sagde Morten Løkkegaard, at han »aldrig nogensinde« har talt med Alexandra Sasha om Rusland, men alene har rådgivet hende om at være kandidat til EU-valget, da hun tidligere i år besøgte ham i Bruxelles:

Morten Løkkegaard er ikke den eneste Venstre-profil, der har taget Alexandra Sasha i forsvar.

Også Jan E. Jørgensen har kaldt B.T.s afsløringer for »en kampagne«.

B.T. har den seneste uges tid afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov. Vis mere Her ses Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha sammen med et medlem af den russiske præsident Vladimir Putins inderkreds, Boris Titov.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

