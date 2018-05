På kort sigt får det ikke betydning for Danmark, at Tyskland er på vej med nye regler, mener statsministeren.

København K. Den nye tyske regering vil fra 1. august sætte et loft, så højst 1000 flygtninge med såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus kan få familiesammenføring.

Men det får ikke på kort sigt konsekvenser for Danmark.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med Folketingets spørgetime, hvor DF-formand Kristian Thulesen Dahl har bragt emnet op.

Danmark har nemlig, modsat Tyskland, indført en regel om, at flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus - altså dem, der ikke er individuelt forfulgt - skal vente tre år, før de kan søge familiesammenføring.

Derfor har Danmark styr på, hvor mange familiesammenførte der er på vej.

- Tyskerne er ude i en vanskelig sag nu. Fordi de ikke har fået styr på det i tide. Det har vi, siger Løkke.

- Jeg glæder mig over, at Danmark ikke er i en tysk situation.

Statsministeren vil studere det tyske forslag nøje, når det endelige forslag ligger klar. Og han er klar til at drøfte de mulige konsekvenser med DF, understreger han.

- Jeg er spændt på at se det tyske juridiske argument, siger Lars Løkke.

Kristian Thulesen Dahl mener, at Danmark bør indføre et loft over familiesammenføringer, hvis Tyskland gør det.

Men det mener statsministeren altså ikke. Det vil umiddelbart vurderet se tungt ud, når man ser på de højesteretsdomme, der er faldet i Danmark, vurderer statsministeren.

Og Danmark har altså ikke modtaget i nærheden af så mange flygtninge, som Tyskland har. Tyskland har fået 1,4 millioner asylansøgere i en treårig periode. Danmark har fået 31.000, argumenterer Løkke.

- Det er fordi, vi har styr på det. Det er fordi, vi sammen med Dansk Folkeparti har strammet op, siger han.

- Vi har så meget styr på tilstrømningen, at vi ikke har udsigt til mere end 1500 til maks. 3000 familiesammenføringer over de næste tre år. Det ligger meget fint med det niveau, der ville være, hvis Danmark havde et tysk loft.

- Så hvorfor snuse til konventionsgrænser og højesteretsdomme, hvis det ikke er nødvendigt?

