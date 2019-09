Tidligere Venstre-formand og statsminister Lars Løkke Rasmussen vil søndag aften sætte ord på sit farvel som formand i Venstre.

Det vil ske i et interview med TV2 klokken 19.10, oplyser tv-mediet.

Det er to uger siden, at Løkke trak sig som formand for Venstre.

Opdateres...

/ritzau/