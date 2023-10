Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen deltog lørdag aften i en mindehøjtidelighed for ofrene for Hamas' angreb på Israel.

Højtideligheden fandt sted i den jødiske synagoge i Krystalgade i København, og netop medlemmer af det jødiske samfund har i løbet af ugen givet udtryk for, at utrygheden stiger blandt danske jøder lige nu.

Ifølge udenrigsministeren har »vi allesammen et kæmpe ansvar« for at jøder i Danmark kan følge sig trygge.

Hvordan det mere konkret hang sammen, kom han dog ikke nærmere ind på.

Men Lars Løkke Rasmussen, mener du, at man kan leve sikkert som jøde i Danmark som det forholder sig lige nu?

»Det skal man kunne – og det sætter vi alt ind på at man kan,« sagde han kort før han gik ind i synagogen.

Det lyder ikke helt som et ja?

»Det gjorde et meget stort indtryk på mig, at overrabbiner Jair Melchior for nogle dage siden sagde, at han havde taget sig selv i at sige til sin søn, at han skulle tage en kasket over kipaen (en halvkugleformet traditionel jødisk kalot, red.), når han gik hjem fra synagogen,« lød det først fra Løkke før han fortsatte:

»På vej herned var der en gruppe mennesker med et palæstinensisk flag, som råbte meget højt. Jeg stillede mig op og snakkede med dem. Og så faldt det hele til ro, vi tog selfies og snakkede sammen,« sagde Løkke, og uddybede, at gruppen før han talte med dem havde »virket noget aggressive«.

»Den slags tror jeg godt kan skabe noget ængstelse. Det jødiske samfund har været hos os i århundreder. Det skal vi huske. Det skal vi værne om. Jeg kan godt forstå, hvis nogle jøder føler sig lidt klemte i den her situation. Men de skal vide, at vi gør, hvad vi kan fra myndighedernes side. Og så har vi hver især som danskere, uanset vores religion, et kæmpe ansvar.«

Men skal der gøres mere for at sikre de danske jøders sikkerhed?

Det svarede Lars Løkke Rasmussen ikke på før han gik videre ind i synagogen.

