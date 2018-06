Regeringen har onsdag præsenteret en handlingsplan på LGBTI-området. Det er den første af sin slags i Danmark.

København. Nok kan homoseksuelle gå hånd i hånd på gaden i Danmark, men der er for mange, som ikke har lyst til at gøre det.

Det skal regeringens handlingsplan på LGBTI-området, der omfatter homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede, gøre noget ved.

Det forklarer statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om en plan, der onsdag er præsenteret på Regnbuepladsen i København.

- Vi kan ikke lovgive om de tanker, du tænker, men ved at holde den her regnbuefane højt kan vi være med til at påvirke tingene over tid, siger Løkke.

- Jeg tror, at vi når en dag, hvor det er almindeligt forekommende - også blandt etniske minoriteter - at man ser med et åbent sind på folk, der har en anden seksualitet.

Planen er den første af sin slags på området. Der er afsat 25 millioner kroner til planen, som indeholder 42 initiativer, og har ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) som koordinerende minister.

Den skal blandt andet undersøge trivslen blandt LGBTI-personer.

- Vi kan se, at der er mange i LGBTI-miljøet, som går med selvmordstanker og føler sig ensomme. Derfor skal vi kæmpe videre, og det gør vi med denne plan, forklarer Løkke.

På Regnbuepladsen var 26-årige Laeth Shir-Ali, der har haft en ubehagelig oplevelse i det offentlige rum, da hans kæreste blev spyttet og slået på.

- Jeg håber, at planen kan ændre på, at sådan noget ikke sker i fremtiden. Det er i hvert fald et godt skridt på vejen, siger han.

Laeth Shir-Ali er forperson for foreningen Sabaah, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBTI-personer med minoritetsetnisk baggrund.

Han peger på, at der er behov for planen, fordi mange har brug for en bedre trivsel - særligt dem, som er en etnisk minoritet.

- De mennesker er desværre ret udsatte, fordi de har en dobbelt minoritet. Derfor er der brug for, at der bliver brugt nogle penge, så vi kan sørge for rådgivning og et sted, de kan komme hen, hvis de har brug for det, siger Laeth Shir-Ali.

