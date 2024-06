EU-valget er en løftet pegefinger til regeringspartierne, mener Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes leder.

Regeringspartierne har ikke fået så godt et EU-valg, som de havde håbet, og det er en løftet pegefinger fra vælgerne til regeringen, der må se på at "revitalisere projektet".

Det siger Moderaternes leder, Lars Løkke Rasmussen, i en tale under Moderaternes valgfest søndag, hvor danske vælgere har stemt til EU-Parlamentet.

Moderaterne fik det næstdårligste valg af alle partier. Kun Alternativet - som ikke kommer ind - fik et dårligere resultat.

- Regeringen er nødt til at sætte sig kollektivt ned og tænke på, hvordan vi kan revitalisere vores politiske arbejde, hvordan vi kan holde os relevante, siger han.

SVM-regeringen har - foruden et utilfredsstillende valgresultat - tabt meget i de landspolitiske meningsmålinger.

Løkke mener, at man tager fejl, hvis man til EU-valget tror, at danske vælgere kun har stemt efter visioner for Europa.

- Jeg føler mig rimelig overbevist om, at en del danskere har stemt med hjertet. Hvad føler vi om dansk politik lige nu?, siger Lars Løkke Rasmussen, der også mener, at vælgerne skal se "storheden" i det, SVM-regeringen forsøger at gøre.

Løkke mener, at SVM-regeringen nu må skærpe sin appetit på forandringer.

- Man er jo lidt naiv, hvis man ikke tager valgresultatet ned og konstaterer, at regeringen under et jo ikke har gjort det særligt godt. Det tror jeg, vi er nødt til at tage alvorligt. Det gør vi i hvert fald hos Moderaterne, siger han.

Hos Socialdemokratiet, der beholder sine tre mandater i EU-Parlamentet, anerkender spidskandidat Christel Schaldemose også, at resultatet ikke er tilfredsstillende.

Partiet går tilbage med 5,9 procentpoint.

- Jeg havde håbet og kæmpet for, at flere havde stemt på Socialdemokratiet selvfølgelig. Jeg synes faktisk ikke, at vores resultat i aften er godt nok, men vi har stadig tre mandater, siger hun.

Venstre får to mandater, hvilket er en halvering.

/ritzau/