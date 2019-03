Venstre vil have en nedre grænse for selskabsskat i EU i forsøg på at komme skatteræset mod bunden til livs.

Det bekymrer Venstre, at regeringer i Europa er i gang med et kapløb mod bunden om at sænke selskabsskatten i et forsøg på at tiltrække multinationale virksomheder til deres land.

Derfor vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) arbejde for, at EU skal indføre en fælles nedre grænse for selskabsskatten.

Det siger han lørdag på et EU-møde i Venstre forud for EU-parlamentsvalget i slutningen af maj.

- Der er brug for bedre redskaber, hvis vi skal sikre fair skattebetaling og dermed også fair konkurrence.

- Det er derfor, jeg mener, at EU bør lave en fælles bund under selskabsskatten og en fælles skattebase, siger statsministeren fra talerstolen i Bella Center i København.

Han priser i sin tale det europæiske samarbejde, men konstaterer at opbakningen risikerer at komme under pres, når nogle EU-lande står bag "aggressiv skatteplanlægning".

Desuden kritiserer han multinationale selskaber for at spille regeringer ud mod hinanden.

Det er måske ikke direkte ulovligt, men det "forekommer urimeligt".

Tidligere har Socialdemokratiet foreslået en fælles bund under selskabsskatten. Det blev dog kaldt "mistænkeligt nemt og enkelt" af Venstres egen spidskandidat til EU-parlamentsvalget Morten Løkkegaard.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har dog tidligere erklæret sin opbakning til idéen.

Med forslaget lægger Venstre en kant til regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative. Førstnævnte har tidligere kaldt det en meget ufornuftig idé.

Idéen om at indføre en bund under selskabsskatten i EU har tidligere været foreslået af EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

/ritzau/