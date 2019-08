Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, beder i et Facebook-opslag Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke landsmødet, så det kan blive afholdt inden Folketingets åbning.

Udmeldingen kommer efter ugers uro i partiet, hvor næstformand Kristian Jensens rolle blev diskuteret indædt. Der har samtidig være kritiske røster fremme, der har stille spørgsmål ved, om både Løkke og Kristian Jensen burde fortsætte på deres poster.

Løkke slår samtidig fast, at han ønsker at fortsætte som formand.

'Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til Statsministeriet tilbage. Jeg ønsker at fortsætte med tegne partiet udadtil og sikre maksimal indflydelse for partiet. Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet,' skriver han

'Venstre er Danmarks borgerlige-liberale folkeparti.

Et parti, der er bredt forankret i alle samfundslag, og som tager afsæt i et liberalt menneskesyn. Frihed, frisind og fælleskab er det fundament, vi er bygget på.

Jeg er stolt af at være formand for Venstre.

De seneste snart to årtier har vi haft hovedansvaret for at sætte retningen for Danmark med regeringsansvaret i 14 ud af 18 år. Resultaterne er stærke: Flere tusinder private arbejdspladser, en stærkere kernevelfærd, lavere skatter og afgifter og en fast og fair udlændingepolitik. For blot at nævne nogle resultater.

Jeg er stolt af, hvad vi har opnået.

I maj og juni fik vi to fantastiske valg, hvor Venstre blev det største parti i Europa og fik den største mandatmæssige fremgang af alle partier herhjemme.

Positionen som Danmarks største borgerlige-liberale parti skal bruges offensivt.

Men det kræver, at vi kan tale politik og ikke personer. Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti og skygger for Venstres politiske projekt.

Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt – og det kan kun ske på et landsmøde.

Derfor vil jeg bede Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke Venstres landsmøde fra d. 16.-17. november til afholdelse inden Folketingets åbning, så vi kan være klar til den nye politiske sæson. Så vi ved, hvad den politiske linje er, og hvem der skal stå i spidsen for den.

Jeg har gjort min stilling op.

Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til Statsministeriet tilbage. Jeg ønsker at fortsætte med tegne partiet udadtil og sikre maksimal indflydelse for partiet. Derfor vil jeg søge genvalg som formand og opbakning til min politiske linje ved landsmødet.'

