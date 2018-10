Danmark står godt rustet til at betale klimaregningen, mener statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

København. Danskerne skal ikke ryste på hånden, når de skal betale regningen for at redde klimaet. De står godt rustet til at betale, fordi de har gjort forarbejdet.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da regeringen fremlægger sit klimaudspil ved BLOX i København.

- Danmark er jo et levende bevis på, at der ikke er en modsætning mellem at være grøn og kæmpe for vækst, siger Lars Løkke Rasmussen.

- I store runde tal vil jeg tro, at Danmark er blevet dobbelt så rig i min levetid, uden at vi nævneværdigt har udledt mere CO2. Der er den kurs, vi skal fastholde. Det kræver, at man har modet til at investere i ny teknologi.

Desuden skal Danmark planlægge sine bysamfund klogt. Landbruget skal drives klimavenligt med viden. Endelig skal politikerne sætte "voldsomme politiske mål", som regeringen gør i klimaudspillet, mener statsministeren.

I åbningsdebatten forklarede han, at staten mister 50 milliarder kroner, når den mister indtægter fra benzin- og dieselbiler som registreringsafgiften.

- Men det er klart, at man er nødt til at afstå fra en meget kortsigtet jagt på velstand. Som i virkeligheden ikke er ægte velstand. Fordi der kniber sig nogle omkostninger på, man skal betale bagefter, siger Lars Løkke Rasmussen.

Danmark kan ikke redde klimaet alene. Vi udleder en ringe del af verdens CO2 med et bidrag på 0,1 procent, påpeger statsministeren.

- Der er ikke meget perspektiv i, at dansk fødevareproduktion flyttes ud af landet til steder, hvor man producerer mindre klimavenligt, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Derfor skal vi også bruge den position for at presse hårdt på internationalt. Vi kan gøre meget herhjemme. Men Danmark kan ikke redde kloden alene.

/ritzau/