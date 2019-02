Med et valg til sommer venter der en svær opgave, når partierne onsdag mødes til forhandlinger om sundhed.

Regeringen indleder onsdag svære forhandlinger om en reform af sundhedsvæsenet.

Rundt om hjørnet venter et folketingsvalg, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) regner selv med, at forhandlingerne bliver intensive.

- Jeg håber, at partierne møder ind onsdag uden for mange fordomme, så vi kan få et intensivt forhandlingsforløb, der forhåbentlig kan føre til, at vi i foråret kan få en aftale om at gøre et godt dansk sundhedsvæsen bedre, siger han i en video på Facebook sent søndag aften.

Venstre er kommet skidt fra start med forhandlingerne. Der har været intern uro, som for nylig blussede op, da et V-folketingsmedlem havde stillet 19 anonyme spørgsmål om regionerne.

Venstre-medlemmer gik åbent i rette med det, da de anså det for et forsøg på at miskreditere regionsrådsmedlemmer.

Senest i juni skal der være folketingsvalg, hvorfor det kan være sværere at få enderne til at mødes, da partierne op til valg typisk glider længere fra hinanden for at appellere klarere til vælgerne.

Spørgsmålet er, om støttepartiet Dansk Folkeparti og Venstre kan nå et forlig, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Jeg forventer ikke, at der er nogle af de andre partier uden for regeringssiden, der vil gå ind i en aftale så tæt på et valg og med den kritik, der har været, siger han.

Den megen virvar har gjort det svært for DF at indgå i en aftale op mod valget, mener han.

- Vi ved jo historisk, at DF godt kan gå med i besværlige forlig, hvor en del vælgere bliver sure. Men spørgsmålet er, om DF så tæt på et valg og med udsigt til en stor mandattilbagegang har lyst til at kaste sig ind i sådan et projekt, siger han.

Socialdemokratiet har overtaget dagsordenen med sit pensionsudspil. Derfor er forventningen på Slotsholmen, at der vil komme en relancering af regeringens sundhedsudspil for at kapre dagsorden.

Desuden har regeringen fået input fra en lang række organisationer de seneste uger, som kan ændre regeringens tilgang, påpeger Hans Engell. Men de grundlæggende træk består.

- Nedlæggelsen af regionsrådene går jeg ud fra, at de holder fast i, men der kommer et udspil, som bliver mere spiseligt for mange. Det vil især sige læger, sygeplejersker og patientforeninger, mener Hans Engell.

/ritzau/