Efter sommerferien vil regeringen fremsætte en samlet plan, som skal styrke psykiatrien, siger Løkke.

København. - Der skal ikke kun være god hjælp til dem, som brækker et ben. Men også til dem, som snubler i livet. Vi har styr på det første. Men jeg er bekymret for, om vi har styr på det sidste.

Sådan lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

I Folketingets afslutningsdebat onsdag varsler han, at regeringen efter sommerferien vil fremsætte en ny samlet plan, som skal styrke psykiatrien.

- Antallet af danskere med psykiske lidelser stiger. Det bekymrer mig. Stigningen er særlig stor blandt børn og unge. Det bekymrer mig dybt.

- Vi må spørge os selv, hvad det er udtryk for. Og om det måske også er de rammer, vi tilbyder børnene, som har brug for en diagnose, siger Lars Løkke Rasmussen.

Psykiatrien har været et tilbagevendende problembarn for de seneste regeringer. Politikerne på Christiansborg har i flere år haft fokus på børn og unge og på hurtig adgang til hjælp for de mennesker, der bliver ramt.

Alligevel bliver der fortsat meldt om problemer i psykiatrien.

- Der findes ikke én enkelt løsning. Eller flere enkle løsninger. Men der skal være bedre hjælp til dem, som mister grebet. Og en tidligere og stærkere indsats, så problemerne ikke udvikler sig, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han fremhæver, at psykiatrien siden valget i 2015 er blevet "løftet, så der i 2018 er godt 400 millioner mere".

- Efter sommerferien kommer regeringen med en samlet plan, som skal styrke psykiatrien yderligere. Det er der brug for, siger Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/