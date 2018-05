Venstres nye politiske ordfører, Britt Bager, er helt bevidst om, at det ikke er nogen nem rolle, hun har påtaget sig.

Men den 41-årige østjyde går på med krum hals.

»Det er en umulig opgave at fylde Jakob Ellemann-Jensens sko ud. Så jeg må finde mine egne sko,« siger hun om den nye 'fantastiske mulighed', hun har fået for at tegne Venstres politik frem mod næste folketingsvalg, der kommer om højst 13 måneder.

Og det bliver måske en lidt anden stil end forgængerens, fortæller hun, da BT fanger hende på det, der har været en lidt mere end almindelig hektisk torsdag for den hidtidige medie- og kulturordfører.

»Det ligger dybt i mig, at jeg er mor. Det betyder meget for mig, at jeg kan aflevere min søn i institutionen. Den nære velfærd har en stor plads i mit hjerte, ligesom miljø har det. Jeg køber helst dansk og også gerne økologisk. Det vil nok også komme til udtryk i mit arbejde,« siger Britt Bager, der erkender, at der venter hende en ganske stejl læringskurve.

Onsdag 30. maj er der afslutningsdebat i Folketinget, og her skal Britt Bager forsvare og forklare Venstres politik over for en opposition, der denne dag er særdeles spørge- og angrebslysten.

Spørger man hendes kredsformand, Ken Richter, nærer han stor tiltro til Britt Bager.

»Hun er gjort af et godt stof. Der er en vilje i Britt, man kun kan misunde,« siger Ken Richter, der bakkes op af tidligere minister Helge Sander, der også har arbejdet sammen med Britt Bager.

»Hun er hurtig til at sætte sig ind i et nyt stofområde og danne sig et overblik, og så er hun god til at udtrykke sig klart,« siger han.

I et tidligere interview med BT har Britt Bager sagt, at kæresten Esben Juhl Hansen kalder hende 'Lean-Britt', fordi hun er ganske god til at optimere sin tid.

»Jeg jonglerede med to studiejobs, mens jeg tog mine kandidatuddannelser. Så bliver man rimelig lean-agtig. Det er jeg også nu. Det bliver man nødt, og jeg tror, min kæreste har det fint med, så længe, jeg kun gør det med min egen tid,« siger Britt Bager.

Hendes cv rummer højst usædvanligt hele tre kandidatuddannelser, der selvfølgelig alle er gennemført, før Venstre indførte uddannelsesloftet. Dertil kommer en stribe stillinger. Det kunne derfor ligne en tanke, at alt har været nøje planlagt, så måske hun også regnede med at ende som politisk ordfører?

»Nej«, lyder det prompte fra Britt Bager, der fortsætter:

»Der er alt for mange ting, man ikke selv er herre over i poltiik, til at man kan have nogen karriereplan. Men jeg springer til, hvis der er en mulighed, der byder sig.«