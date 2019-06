Lars Løkke anerkender "et såkaldt rødt flertal", men siger, at Mette Frederiksen får det svært efter valget.

Venstres fremgang ved folketingsvalget onsdag betyder, at partiet ved enighed kunne danne en flertalsregering sammen med Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet og Venstre kan med henholdsvis 48 og 43 mandater mønstre et flertal.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) anerkender dog, at valget har givet "et såkaldt rødt flertal".

- Det stritter lidt i alle retninger, siger han samtidig.

Han påpeger, at S-formand Mette Frederiksen står med et broget parlamentarisk grundlag og svære forhandlinger med de røde partier for at kunne danne en regering.

Her har for eksempel Enhedslisten og De Radikale meget forskellige holdninger i den økonomiske politik, og De Radikale har samtidig stillet et ultimativt krav om at lempe udlændingepolitikken.

- Mit tilbud står ved magt, siger Lars Løkke Rasmussen i partilederrunden efter folketingsvalget om sine idéer om at danne en regering hen over midten.

Mette Frederiksen har fejet statsministerens tanker om en SV-regering af banen, hvilket Lars Løkke Rasmussen har noteret sig.

- Jeg får bare en kold afvaskning, siger han.

- Jeg bøjer mig i støvet og glæder mig over et flot valg til mit eget parti, siger han.

Venstre gik markant frem fra 34 til 43 mandater, mens Socialdemokratiet trods lidt færre stemmer fik et mandat mere end ved folketingsvalget i 2015.

Dansk Folkeparti blev valgets store taber, hvor partiet mistede 21 mandater og nu har 16 mandater.

Venstres regeringskolleger, De Konservative og Liberal Alliance, fik en meget forskellig skæbne.

De Konservative blev fordoblet fra 6 til 12 mandater, mens Liberal Alliance mistede 9 mandater og kun har 4 mandater tilbage.

