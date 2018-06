Mens regeringskoalitionen knager i Tyskland, samles flere regeringsledere søndag til krisemøde om asyl.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er blandt de regeringsledere, som søndag samles i Bruxelles for at deltage i et uformelt arbejdsmøde om migration og asyl. Det oplyser Statsministeriet torsdag.

Mødet er formelt indkaldt af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Men reelt er det Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, som skal forsøge at nå til enighed med centrale europæiske lande om løsninger på asylkrisen.

Den tyske forbundskansler og hendes CDU-parti er under voldsomt pres i Tyskland. Her har CDU's søsterparti fra Bayern, CSU, truet med at trodse regeringssamarbejdet, hvis ikke en tilfredsstillende aftale er på plads inden 1. juli.

I yderste konsekvens kan den tyske regering dermed falde, hvis det ikke lykkes at finde en løsning.

Søndagens møde bliver derfor en afgørende optakt, forud for at alle EU-landenes 28 stats- og regeringschefer torsdag og fredag i næste uge samles i Bruxelles.

Det har længe været målet, at landene på topmødet i næste uge skulle blive enige om en plan, efter at de fælles asylregler i Dublin-forordningen i praksis er brudt sammen.

Der er dog stor uenighed blandt EU-landene om, hvilke løsninger der skal tages i brug. Derfor forsøger Merkel at afsøge mulighederne inden topmødet.

Ud over Danmark og Tyskland vil også Østrig, Italien, Frankrig, Grækenland, Bulgarien, Spanien og Malta deltage på søndagens minitopmøde i Bruxelles.

Italiens nye regering har lagt en markant hårdere linje end forgængeren og senest afvist et skib med asylsøgere, der ville i land i Italien.

Ligesom Danmark og Østrig presser Italien på for modtagecentre uden for EU, hvor migranter og flygtninge skal samles frem for at få adgang til asylbehandling i EU-landene fra start.

Krisen i den tyske regering handler især om, hvad der skal ske med asylansøgere, som møder op ved den tyske grænse efter at have fået behandlet deres sag i andre lande.

Indenrigsminister Horst Seehofer fra det bayerske CSU-parti mener, at de bør afvises ved grænsen. Det har Angela Merkel hidtil afvist.

/ritzau/