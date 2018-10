Nu vil regeringen virkelig sætte sig på den grønne dagsorden.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skifter tirsdag ministerbilen ud med en ordinær bybus.

Det er godt nok ikke særlig langt – fra BLOX ved Den Sorte Diamant til Klimaministeriet i Stormgade – og det sker som led i præsentationen af regeringens nye klimaplan.

Men det er et tegn på, at regeringen virkelig vil sætte sig på den grønne dagsorden, og nu begynder det at få betydning for danskernes hverdag.

»Den blå regering melder sig ind i kampen om at få den sorte benzin væk, så fremtiden kan blive grønnere,« lyder det fra Løkke.

Er det ikke lidt nemt at love noget om 12 år, når man ikke selv sidder ved magten?

»Jeg lover også noget, der skal ske 1. januar, og der sidder jeg jo med garanti stadig ved magten, som du ved,« siger Løkke til B.T.s medarbejder, med henvisning til at han tidligere har 'lovet' B.T. ikke at udskrive valg i år.

»Vi laver noget dag for dag, men vi er også nødt til at sætte langsigtede mål. Danmark er meget respekteret i udlandet for, at vores klimapolitik ikke svinger med regeringerne.«

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, skatteminister Karsten Lauritzen og børne- og socialminister Mai Mercado præsenterer regeringens klimaudspil på et pressemøde ved BLOX i København tirsdag den 9. oktober 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, skatteminister Karsten Lauritzen og børne- og socialminister Mai Mercado præsenterer regeringens klimaudspil på et pressemøde ved BLOX i København tirsdag den 9. oktober 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Skynder I jer ikke bare at blive grønne, fordi der snart er valg?

»Venstre har haft regeringsmagten i 14 ud af de sidste 17 år, og det er i den periode vi har oplevet store markante resuktater. Allerede da jeg var statminister sidst, satte jeg den ambition, at vi i 2050 skal være et fossiluafhængigt samfund.«

»Og vi har lavet en bred energiaftale og tre nye vindmølleparker, så vi om få år har hele vores el-produktion på vedvarende energi. Vi er hele verdens duks på klimaområdet, og det giver os troværdighed på den internationale scene,« siger Lars Løkke mens både han, journalisterne og kamerafolkene svajer rundt i bussen.

Ifølge regeringens egne beregninger kan statsministerens mål om at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030 koste statskassen 88,6 milliarder kroner.

»Det er en kæmpemæssig udfordring, og derfor nedsætter vi en transportkommission, der skal komme med forslag til hvordan, vi finansierer den grønne omstilling af transportsektoren. Ellers når vi ikke klimamålene,« siger energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Klimadebatten kan også udløse shitstorme. Kristoffer Flakstad, der arbejder som rejsejournalist, er træt af, at folk kommenterer hans CO2-udslip pga. hans mange flyrejser til udlandet.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen siger:

»Vi har et ansvar for de valg, vi træffer. Vi har også en forpligtelse til at blive klogere på verden og opdage den. Den balance skal vi hver især finde. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi rejser, men der er også grænser for, hvor dårlig samvitighed vi skal have. Og jeg holder i hvert fald ikke op med at flyve.«