Det risikerer at skade partiet, når Lars Løkke Rasmussen (V) i en ny bog undsiger sin efterfølgers linje.

Flere centrale folketingsmedlemmer for Venstre kommenterer søndag den tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussens nye bog, "Om de fleste og det meste", der udkommer mandag.

I et fælles opslag på det sociale medie Twitter skriver folketingsmedlemmerne Lars Christian Lilleholt (V) og Troels Lund Poulsen (V), der begge er tidligere ministre, at det er "en trist dag" for dem begge.

- Som de fleste ved, har vi støttet Lars Løkke Rasmussen gennem hans tid som formand og statsminister for Venstre. En tid vi kigger tilbage på med stolthed.

- Vi er kede af at se, at en tidligere formand og statsminister har så svært ved at give slip, og at han nu er i gang med at undergrave det eftermæle, som fortjener at være større med alt det, han har gjort for Danmark og Venstre.

Det er især Lars Løkke Rasmussens kritik af den parlamentariske linje, som den nuværende formand, Jakob Ellemann-Jensen, har lagt for at genvinde regeringsmagten, som får Venstre-veteranerne til at ærgre sig.

I erindringsbogen skriver Løkke, at et samarbejde hen over midten, der indebærer Radikale Venstre, er afgørende for, at Venstre igen kan få en plads i Statsministeriet.

Det har Jakob Ellemann-Jensen afvist.

Folketingsmedlem og blandt andet tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har svært ved at forstå, hvad der driver Lars Løkke Rasmussen.

- Det gør mig ked af det og mismodig. Det piner mig og ærgrer mig, hvis hans ageren skal komme til at overskygge hans bedrifter i dansk politik, siger han søndag til B.T.

- Jeg havde håbet, at han ville blive husket for sin store politiske indsats. Nu risikerer han tværtimod sit politiske eftermæle, tilføjer han.

Ifølge Lars Christian Lilleholt og Troels Lund Poulsen er Lars Løkkes udtalelser skadelige for partiet.

- At Venstres tidligere formand Lars Løkke Rasmussen nu føler sig kaldet til at kritisere Venstres formand Jakob Ellemann-Jensens politiske linje er meget trist og skadeligt for vores parti.

De understreger, at der er "100 procents opbakning" til Jakob Ellemanns linje om at skabe et alternativ til statsminister Mette Frederiksen (S).

/ritzau/