Hvis Støjberg havde behandlet et mindretal i Folketinget anderledes, kunne undersøgelse måske være undgået.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deler en analyse af, at Inger Støjberg (V) som udlændingeminister opførte sig arrogant i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det skyldes, at hun havde et parlamentarisk flertal bag sig.

- Det kunne have været håndteret lidt anderledes. Hvis man havde givet nogle indrømmelser, en undskyldning eller lagt sig lidt ned, kunne det være, at vi ikke skulle have haft en kommissionsundersøgelse, siger Løkke i TV2-programmet Lippert.

Han peger på, at hun havde taget en rapport til efterretning fra Ombudsmanden, der havde kaldt det ulovligt at adskille alle par uden en individuel vurdering.

Desuden mener Løkke, at sagen blev rettet op. Siden er der nedsat en kommission, der skal undersøge sagen fra 2016. Den blev nedsat, da regeringsmagten skiftede fra blå til rød blok, og mindretallet blev til et flertal.

Det var daværende departementschef i Statsministeriet Christian Kettel Thomsen, der havde en analyse af, at Støjberg tromlede mindretallet i Folketinget. Det sagde han under en afhøring, og Løkke er enig.

- I en situation, hvor det kun er et mindretal, der kritiserer. Det kaldte han lidt arrogant, og det gav jeg ham lidt medløb på, siger Løkke.

- Man kan ikke udelukke, at hvis ministeren havde været lidt mindre arrogant - for nu at bruge Kettels ord - så kunne det være det endt med en form for kritik. Så havde der måske ikke været nogen kommissionsundersøgelse.

Da Lars Løkke Rasmussen blev afhørt af kommissionen torsdag, sagde han, at "det er en analyse, jeg deler".

