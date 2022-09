Lyt til artiklen

De tre statsministerkandidater skal sige ja til en advokatvurdering af minksagen, hvis Lars Løkke Rasmussen skal pege på dem efter valget.

Det gælder også Mette Frederiksen, siger han.

»Det vil være et krav fra vores side at få sat et værdigt punktum i minksagen,« lyder det fra Lars Løkke Rasmussen, da B.T. fanger ham efter den første partilederdebat hos Ældre Sagen.

Det betyder, at hvis Mette Frederiksens flertal efter valget afhænger af Moderaterne, vil det kræve, at hendes juridiske ansvar i minksagen bliver klarlagt.

I torsdags kunne en advokatundersøgelse bestilt af partiet Nye Borgerlige slå fast, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil kunne blive dømt i en rigsretssag for sit ansvar i minksagen.

Statsminister Mette Frederiksen havde ikke meget at sige til advokatundersøgelsens konklusioner. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen havde ikke meget at sige til advokatundersøgelsens konklusioner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alligevel lød meldingen fra Mette Frederiksen i mandags, at hun sagtens kan lede landet med den mistanke hængende over hovedet.

»Jeg tror også, at det er vigtigt at få understreget, at den advokatundersøgelse, der refereres til her, er jo Nye Borgerliges, og den ændrer ikke noget,« sagde hun til B.T. på et pressemøde.

Men står det til Moderaternes formand, skal der laves en advokatundersøgelse, som er bestilt af Folketinget, for at komme videre fra minkskandalen.

»Et værdigt punktum vil være at bede nogle uvildige advokater, som er hyret af Folketinget og ikke et parti, til at kigge på det,« siger Lars Løkke Rasmussen.

(Arkivfoto) Partiformanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, slår fast, at der trænger til at blive sat punktum i minksagen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (Arkivfoto) Partiformanden for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, slår fast, at der trænger til at blive sat punktum i minksagen. Foto: Ida Marie Odgaard

Han understreger, at der behov for et valg for at gøre ende på det, han beskriver som »en parodi på et folkestyre«.

»Lige nu har vi den længste valgkamp nogensinde. I månedsvis har der været valgkamp, selvom man har ladet, som om der ikke er, og det udhuler bare tilliden mere,« siger han og fortsætter:

»Vi er nødt til at komme op på hesten igen, og lad os få afsluttet den her sag på en ordentlig måde.«

Alligevel erklærer Lars Løkke sig enig i, at Mette Frederiksen sagtens kan lede landet, indtil der er foretaget en advokatundersøgelse.

»Ingen i Danmark er jo skyldige, før de er dømt,« slutter han.