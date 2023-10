En video, der florerer på nettet, viser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) blive snydt af en russer.

Under et videomøde på omkring et kvarter taler Løkke med personen, som udgiver sig for at være en afrikansk embedsmand. De to diskuterer blandt andet krigen i Ukraine.

Udenrigsministeriet bekræfter overfor Berlingske, at Løkke »har afholdt en samtale med en person, der udgav sig for at være den Afrikanske Unions Kommissionsformand, Moussa Faki.«

Russeren, som Løkke i virkeligheden talte med, var del af et russisk satirisk makkerpar, som ifølge Berlingske har specialiseret sig i at ringe op til beslutningstagere og meningsdannere over hele verden under falsk navn og titel.

Tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste Jacob Kaarsbo kalder det til Berlingske pinligt, at det er lykkes russerne at få en samtale med Løkke.

»Der er helt bestem nogle, der har sovet i timen. Sådan noget burde han være afskærmet fra,« lyder det blandt andet.

Udenrigsministeriets departementschef, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, understreger overfor Berlingske, at Løkke ikke har sagt andet end allerede kendte danske standpunkter.

Der bliver taget skridt for at sikre, at den slags ikke sker igen, tilføjer han.

Han bemærker samtidig, at Udenrigsministeriet kender til tilsvarende hændelser i mindst ni andre lande.

Omtalt i russiske medier

Løkkes samtale med satirikeren er torsdag blevet omtalt i det russiske statsstyrede medie Tass.

Skribenten fokuserer på en del af interviewet, hvor Løkke vurderer, at Ukraines præsident på sigt vil gå med på at afholde fredsforhandlinger med Rusland. Derudover at Danmark støtter Ukraines ønske om medlemskab af EU.

De to russeren, der lykkedes med at snyde Løkke, hedder Vladimir Kuznetsov og Alexey Solyarov, skriver Tass.