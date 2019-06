Tirsdag ændrede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) strategi for tredje gang i valgkampen, når det kommer til, hvem Venstre vil danne regering med efter valget.

»Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et øget mandat, så vil vi samle en rutineret regering hen over midten,« sagde Lars Løkke Rasmussen til TV2 News tirsdag.

»Der er brug for at se på, om vi ikke kan bygge et projekt omkring midten i dansk politik. Jeg udelukker ikke nogen på forhånd på nær de yderste fløje til venstre og højre,« uddybede han.

Lars Løkke Rasmussens udmelding kom efter, at han tidligt i valgkampen gik til valg på at fortsætte med den nuværende regering med Liberal Alliance og De Konservative.

Siden chokerede han med et ønske om en SV-regering, der dog hurtigt blev skudt ned af Mette Frederiksen.

Og det blev den nye udstrakte hånd også – både fra Mette Frederiksen og Radikale Venstres Morten Østergaard.

»Vi går til valg på at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Løkke foreslår nu i dag (tirsdag, red.) den tredje regeringskonstruktion i valgkampen. Det synes jeg ikke er udtryk for lederskab,« sagde Mette Frederiksen.

»Jeg vil gerne slå fast, at hvis vi har de afgørende mandater, så får Danmark en ny statsminister. Vi kan ikke fortsætte med Lars Løkke Rasmussen, hvis vi skal have en ny retning,« lød det ikke længe efter fra Morten Østergaard.

Dermed opnåede Lars Løkke Rasmussen umiddelbart ikke meget med de oplagte samarbejdspartier på venstrefløjen.

Blandt partierne i Lars Løkke Rasmussens egen regering var reaktionen stor overraskelse og hård kritik.

»Det er et stort svigt af det borgerligt-liberale Danmark. Han opgiver, allerede inden folk har været nede og stemme, et borgerligt-liberalt Danmark,« lød det fra Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, som blev endnu mere skarp:

»Han ser dårlige meningsmålinger, og så vælger han bare at skifte retning. Lars Løkke har valgt at smide det hele over bord. Det flyver rundt med meninger fra Lars Løkke Rasmussen, og det er ikke til at finde ud af,« sagde Samuelsen.

Hos De Konservative var der heller ikke meget opbakning til den nye retning:

'Det borgerlige Danmark har brug for, at vi står sammen. Og Danmark har brug for en sikker borgerlig stemme. Derfor kommer mit parti ikke til at indgå i en regering med Socialdemokratiet, der vil have højere skatter og afgifter, og De Radikale, som vil lempe udlændinge- og retspolitikken,' skrev Søren Pape Poulsen til B.T.

Politisk kommentator Jarl Cordua fortalte i forbindelse med statsministerens overraskende udmelding, at det var Dansk Folkeparti, som fik den største begmand.

»Dansk Folkeparti er blevet en belastning. De ser ud til at blive halveret. For få uger siden betød de alt for regeringen, men nu smider Løkke dem over bord. De sælges til stanglakrids,« forklareder Jarl Cordua og uddybede:



»Løkke kan se, vælgerne er stukket af. Danskerne er på vild flugt over midten, og nu forsøger han at gøre sig selv interessant. Det gør han ved at sælge ud af dødvægten, som er alt, der ligger til højre for De Konservative.«